УАФ объявила имя главного тренера сборной Украины

Контракт Реброва с Украинской федерацией футбола (УАФ) рассчитан до 30 июля 2026 года. В последнее время украинской сборной временно руководил Руслан Ротань.

Сергей Ребров ранее работал главным тренером киевского «Динамо», «Аль-Ахли», «Ференцвароша» и «Аль-Айна». Он покинул «Аль-Айн» несколько дней назад в связи с истечением срока контракта.

В качестве тренера Ребров дважды выигрывал чемпионат Украины, трижды — чемпионат Венгрии, а также становился чемпионом ОАЭ.

В качестве игрока Сергей Ребров защищал цвета донецкого «Шахтера», киевского «Динамо», «Тоттенхэма», «Вест Хэма», «Фенербахче» и казанского «Рубина». В составе «Рубина» он стал чемпионом России.