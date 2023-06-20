Сборная Новой Зеландии не доиграла матч с Катаром из-за расистских оскорблений

Матч состоялся 19 июня в Австрии. После первого тайма новозеландцы вели в счете 1:0 после точного удара полузащитника Марко Стаменича.
Футболисты новозеландской сборной отказались выходить на второй тайм из-за расистских оскорблений в адрес защитника Майкла Бокселла.
«Майкл Бокселл подвергся расистским оскорблениям со стороны катарского игрока в первой половине игры. Судьи не предприняли никаких действий, поэтому команда решила не выходить на второй тайм», — говорится в заявлении сборной.
На 40-й минуте на нападающем сборной Катара Юсуфе Абдурисаге сфолил полузащитник новозеландцев Джо Белл. Судья встречи Мануэль Шюттенгрубер принял решение в пользу сборной Катара. После этого Бокселл подошел к арбитру, чтобы возразить, а потом что-то сказал Абдурисагу, сидящему на поле.
Абдурисага жестко ответил Бокселлу, на что моментально отреагировала половина сборной Новой Зеландии, которая находились рядом с эпизодом. Несколько игроков новозеландской команды подбежали к судье, спрашивая: «Вы слышали, что он сказал?».
«Давайте позволим футбольным властям принять решение о том, что произошло. Я думаю, что это дело точно будет под наблюдением ФИФА. Я спрашивал тренеров, судей, никто ничего не слышал», — сказал после матча главный тренер сборной Катара Карлуш Кейруш.
По ходу игрового дня еще один матч сборных не был доигран из-за расистких оскорблений. Молодежная сборная Ирландии отказалась доигрывать матч со сверстниками Кувейта. Встреча была досрочно завершена на 86‑й минуте при счете 3:0 в пользу сборной Ирландии.
«Футбольная ассоциация Ирландии с сожалением сообщает, что игра молодежной сборной против Кувейта была остановлена после того, как кувейтский футболист сделал расистское замечание в адрес одного из наших запасных», — говорится в заявлении.
Ранее стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) планирует создать комитет по борьбе с расизмом. В него войдут действующие футболисты, которые смогут предложить более строгие наказания за дискриминационное поведение в футболе. Комитет возглавит нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор.