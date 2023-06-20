Сборная Новой Зеландии не доиграла матч с Катаром из-за расистских оскорблений

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=801364b01c507f2f&partner_ext=173&place_id=222&oid=-80835305&hd=2&id=456239372&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Матч состоялся 19 июня в Австрии. После первого тайма новозеландцы вели в счете 1:0 после точного удара полузащитника Марко Стаменича.

Футболисты новозеландской сборной отказались выходить на второй тайм из-за расистских оскорблений в адрес защитника Майкла Бокселла.

«Майкл Бокселл подвергся расистским оскорблениям со стороны катарского игрока в первой половине игры. Судьи не предприняли никаких действий, поэтому команда решила не выходить на второй тайм», — говорится в заявлении сборной.

На 40-й минуте на нападающем сборной Катара Юсуфе Абдурисаге сфолил полузащитник новозеландцев Джо Белл. Судья встречи Мануэль Шюттенгрубер принял решение в пользу сборной Катара. После этого Бокселл подошел к арбитру, чтобы возразить, а потом что-то сказал Абдурисагу, сидящему на поле.

Абдурисага жестко ответил Бокселлу, на что моментально отреагировала половина сборной Новой Зеландии, которая находились рядом с эпизодом. Несколько игроков новозеландской команды подбежали к судье, спрашивая: «Вы слышали, что он сказал?».

«Давайте позволим футбольным властям принять решение о том, что произошло. Я думаю, что это дело точно будет под наблюдением ФИФА. Я спрашивал тренеров, судей, никто ничего не слышал», — сказал после матча главный тренер сборной Катара Карлуш Кейруш.

По ходу игрового дня еще один матч сборных не был доигран из-за расистких оскорблений. Молодежная сборная Ирландии отказалась доигрывать матч со сверстниками Кувейта. Встреча была досрочно завершена на 86‑й минуте при счете 3:0 в пользу сборной Ирландии.

«Футбольная ассоциация Ирландии с сожалением сообщает, что игра молодежной сборной против Кувейта была остановлена после того, как кувейтский футболист сделал расистское замечание в адрес одного из наших запасных», — говорится в заявлении.