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Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
18:11 (мск), источник: Sportmail.ru

Роналду не допускает мыслей об уходе из сборной

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду, подчеркнул, что пока не думает о завершении выступлений за национальную команду. После матча с Исландией он рассказал, что все еще полезен в сборной.

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Источник: AP 2022

«Огромное счастье знать, что я продолжаю радовать многих болельщиков не только в Португалии, но и за границей благодаря своей карьере, которая еще не закончилась. Больше всего я хочу продолжать в том же духе, потому что я все еще полезен, я продолжаю помогать, забиваю голы, и это самое главное. Пока я чувствую себя хорошо и остаюсь полезным, я вижу, что люди продолжают любить меня и хотят, чтобы я внес свой вклад. Я всегда буду благодарен национальной сборной, нашей стране и цветам нашего флага. Я горжусь тем, что я португалец.

Не ожидал так много трудностей в матче с Исландией, эта команда играет очень прямолинейно. На мой взгляд, это была ужасная игра в нашем исполнении, но я должен поздравить товарищей по команде: мы не всегда можем играть хорошо, мы можем играть некрасиво, но мы крутая команда», — цитирует Роналду Record.

Роналду выступает за сборную Португалии с 2003 года. За это время 38-летний футболист провел за сборную 200 матчей и забил 123 гола. Оба показателя являются рекордными на международном уровне.

Исландия
0:1
Первый тайм: 0:0
Португалия
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