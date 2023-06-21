Роналду не допускает мыслей об уходе из сборной

«Огромное счастье знать, что я продолжаю радовать многих болельщиков не только в Португалии, но и за границей благодаря своей карьере, которая еще не закончилась. Больше всего я хочу продолжать в том же духе, потому что я все еще полезен, я продолжаю помогать, забиваю голы, и это самое главное. Пока я чувствую себя хорошо и остаюсь полезным, я вижу, что люди продолжают любить меня и хотят, чтобы я внес свой вклад. Я всегда буду благодарен национальной сборной, нашей стране и цветам нашего флага. Я горжусь тем, что я португалец.



Не ожидал так много трудностей в матче с Исландией, эта команда играет очень прямолинейно. На мой взгляд, это была ужасная игра в нашем исполнении, но я должен поздравить товарищей по команде: мы не всегда можем играть хорошо, мы можем играть некрасиво, но мы крутая команда», — цитирует Роналду Record.