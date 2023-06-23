В Сенегале готовы провести товарищеский матч со сборной России
В Федерации футбола Сенегала заявили, что готовы обсудить возможность проведения товарищеского матча со сборной России. Встреча может пройти в сентябре этого года.
В Федерации футбола Сенегала заявили, что готовы обсудить возможность проведения товарищеского матча со сборной России. Встреча может пройти в сентябре этого года.
«Технический состав Федерации футбола Сенегала во главе с президентом могут обсудить возможное проведение товарищеского матча между нашей национальной командой и сборной России. Есть все возможности провести этот матч в сентябре, поскольку на прошлой неделе президент Сенегала Маки Салл приезжал в Россию на встречу с Путиным.
Сейчас у РФ и африканских стран хорошие отношения, поэтому есть большая вероятность, что сборная России может сыграть не только со сборной Сенегала, но и другими африканскими командами», — цитирует пресс-службу сенегальской федерации футбола Sport24.
Сборная Сенегала на минувшем ЧМ-2022 вышла из группы и уступила в ⅛ финала Англии (0:3), а также стала победителем последнего Кубка африканских наций в 2021 году.