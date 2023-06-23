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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
18:13 (мск), источник: Sportmail.ru

В Сенегале готовы провести товарищеский матч со сборной России

В Федерации футбола Сенегала заявили, что готовы обсудить возможность проведения товарищеского матча со сборной России. Встреча может пройти в сентябре этого года.

Сенегал
РоссияТоварищеские матчи: календарь
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Источник: AP 2022

«Технический состав Федерации футбола Сенегала во главе с президентом могут обсудить возможное проведение товарищеского матча между нашей национальной командой и сборной России. Есть все возможности провести этот матч в сентябре, поскольку на прошлой неделе президент Сенегала Маки Салл приезжал в Россию на встречу с Путиным.

Сейчас у РФ и африканских стран хорошие отношения, поэтому есть большая вероятность, что сборная России может сыграть не только со сборной Сенегала, но и другими африканскими командами», — цитирует пресс-службу сенегальской федерации футбола Sport24.

Сборная Сенегала на минувшем ЧМ-2022 вышла из группы и уступила в ⅛ финала Англии (0:3), а также стала победителем последнего Кубка африканских наций в 2021 году.

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