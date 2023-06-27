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11:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Женская сборная России по футболу 14 июля проведет матч с Ираном

Женская сборная России по футболу впервые проведет товарищеский матч с командой Ирана.

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Источник: РФС

«Казань, встречай наших девчат! 14 июля женская сборная России впервые сыграет в столице Татарстана. На Центральном стадионе состоится товарищеский матч с Ираном», — написано в официальном сообществе в ВК.

Это будет первая в истории встреча женских сборных России и Ирана. Также запланирована вторая контрольная игра с Ираном, которая пройдет без зрителей 18 июля.

С 26 июня по 6 июля сборная России проводит учебно-тренировочный сбор в китайском городе Циндао. В его рамках россиянки сыграют два товарищеских матча со сборной Китая. Встречи пройдут 1 и 4 июля в закрытом режиме.

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