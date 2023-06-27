Женская сборная России по футболу 14 июля проведет матч с Ираном
Женская сборная России по футболу впервые проведет товарищеский матч с командой Ирана.
Женская сборная России по футболу впервые проведет товарищеский матч с командой Ирана.
«Казань, встречай наших девчат! 14 июля женская сборная России впервые сыграет в столице Татарстана. На Центральном стадионе состоится товарищеский матч с Ираном», — написано в официальном сообществе в ВК.
Это будет первая в истории встреча женских сборных России и Ирана. Также запланирована вторая контрольная игра с Ираном, которая пройдет без зрителей 18 июля.
С 26 июня по 6 июля сборная России проводит учебно-тренировочный сбор в китайском городе Циндао. В его рамках россиянки сыграют два товарищеских матча со сборной Китая. Встречи пройдут 1 и 4 июля в закрытом режиме.