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09:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Сборные США и Канады устроили массовую драку после матча Золотого кубка КОНКАКАФ

Футболисты сборной США устроили драку с игроками сборной Канады после четвертьфинального матча Золотого кубка КОНКАКАФ (2:2, пен. 3:2). Об этом сообщает издание Marca.

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По информации источника, после матча футболисты сборной США насмехались над своими соперниками, что привело к массовой драке в подтрибунном помещении. Потасовку пришлось разнимать охранникам и тренерскому штабу сборных. Пока неизвестно, планирует ли КОНКАКАФ наказывать футболистов за данный инцидент.

В полуфинале турнира сборная США сыграет с Панамой. В другом полуфинале встретятся сборные Ямайки и Мексики.

Золотой кубок является главным турниром сборных в Северной Америки. Турнир проходит каждые два года. С 2002 года победителем турнира становились только сборные США и Мексики. За этот период американцы одержали шесть побед, мексиканцы — пять. Сборная США является действующим обладателем трофея.

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