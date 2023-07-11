Сборные США и Канады устроили массовую драку после матча Золотого кубка КОНКАКАФ

По информации источника, после матча футболисты сборной США насмехались над своими соперниками, что привело к массовой драке в подтрибунном помещении. Потасовку пришлось разнимать охранникам и тренерскому штабу сборных. Пока неизвестно, планирует ли КОНКАКАФ наказывать футболистов за данный инцидент.
В полуфинале турнира сборная США сыграет с Панамой. В другом полуфинале встретятся сборные Ямайки и Мексики.
Золотой кубок является главным турниром сборных в Северной Америки. Турнир проходит каждые два года. С 2002 года победителем турнира становились только сборные США и Мексики. За этот период американцы одержали шесть побед, мексиканцы — пять. Сборная США является действующим обладателем трофея.