Сборные США и Канады устроили массовую драку после матча Золотого кубка КОНКАКАФ

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=66a52396407ed4dd&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239111" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По информации источника, после матча футболисты сборной США насмехались над своими соперниками, что привело к массовой драке в подтрибунном помещении. Потасовку пришлось разнимать охранникам и тренерскому штабу сборных. Пока неизвестно, планирует ли КОНКАКАФ наказывать футболистов за данный инцидент.

В полуфинале турнира сборная США сыграет с Панамой. В другом полуфинале встретятся сборные Ямайки и Мексики.