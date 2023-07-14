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12:14 (мск), источник: Sportmail.ru

ФИФА бесплатно распространит билеты на матчи женского ЧМ из-за низкого спроса

Международная федерация футбола бесплатно распространит 20 тысяч билетов на игры чемпионата мира среди женщин.

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Источник: Reuters

По 5 тысяч билетов будут выделены на матчи, которые пройдут в новозеландских городах: Окленд, Гамильтон, Веллингтон и Данидин. Из-за медленных темпов продаж ФИФА опасается пустых трибун на играх, сообщает Reuters.

Что касается матчей, которые пройдут в Австралии, то значительная доля из 1 млн билетов на эти встречи уже раскуплена. Сборная этой страны является претендентом на победу в турнире.

Чемпионат мира — 2023 пройдет с 20 июля по 20 августа.

Действующими чемпионками является сборная США. Они выиграли два последних мундиаля в 2019 году во Франции, американки обыграли сборную Нидерландов со счетом 2:0. А в 2015 году в Канаде спортсменки выиграли сборную Японии со счетом 5:2.

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