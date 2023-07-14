ФИФА бесплатно распространит билеты на матчи женского ЧМ из-за низкого спроса
Международная федерация футбола бесплатно распространит 20 тысяч билетов на игры чемпионата мира среди женщин.
Международная федерация футбола бесплатно распространит 20 тысяч билетов на игры чемпионата мира среди женщин.
По 5 тысяч билетов будут выделены на матчи, которые пройдут в новозеландских городах: Окленд, Гамильтон, Веллингтон и Данидин. Из-за медленных темпов продаж ФИФА опасается пустых трибун на играх, сообщает Reuters.
Что касается матчей, которые пройдут в Австралии, то значительная доля из 1 млн билетов на эти встречи уже раскуплена. Сборная этой страны является претендентом на победу в турнире.
Чемпионат мира — 2023 пройдет с 20 июля по 20 августа.
Действующими чемпионками является сборная США. Они выиграли два последних мундиаля в 2019 году во Франции, американки обыграли сборную Нидерландов со счетом 2:0. А в 2015 году в Канаде спортсменки выиграли сборную Японии со счетом 5:2.