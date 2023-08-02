Бывшего тренера сборной Китая по футболу привлекли к уголовной ответственности

Бывший главный тренер сборной Китая по футболу Ли Те привлечен к ответственности народной прокуратурой Сяньнин провинции Хубэй по подозрению в даче и получении взяток, сообщает Сhina Daily.

Ли Те возглавлял сборную Китая с 2020 по декабрь 2021 года. В 2022 году власти КНР начали расследование в отношении него по подозрению в «серьезных нарушениях закона».

Сообщается, что комиссия по общественной безопасности города Чиби провинции Хубэй завершили расследование дела Ли Те и передали его в органы прокуратуры.