Бывшего тренера сборной Китая по футболу привлекли к уголовной ответственности
Ли Те, который будучи игроком провел 92 матча за сборную Китая, а впоследствии работал ее главным тренером, привлечен к уголовной ответственности за взятки.
Ли Те, который будучи игроком провел 92 матча за сборную Китая, а впоследствии работал ее главным тренером, привлечен к уголовной ответственности за взятки.
Бывший главный тренер сборной Китая по футболу Ли Те привлечен к ответственности народной прокуратурой Сяньнин провинции Хубэй по подозрению в даче и получении взяток, сообщает Сhina Daily.
Ли Те возглавлял сборную Китая с 2020 по декабрь 2021 года. В 2022 году власти КНР начали расследование в отношении него по подозрению в «серьезных нарушениях закона».
Сообщается, что комиссия по общественной безопасности города Чиби провинции Хубэй завершили расследование дела Ли Те и передали его в органы прокуратуры.
В качестве игрока Ли Те выступал в Английской Премьер-лиге за «Эвертон», провел 92 матча за сборную Китая.