Сборная Бразилии впервые за 28 лет не вышла из группы женского ЧМ

В заключительном матче группового этапа бразильянки не сумели обыграть сборную Ямайки (0:0) и уступили ей право сыграть в плей-офф чемпионата мира. Ранее женская сборная Бразилии обыграла Панаму (4:0) и уступила сборной Франции (1:2).

Для бразильянок не вышла из группы ЧМ впервые с 1995 года. Тогда они заняли последнее место в «группе смерти» с Германией, Швецией и Японией.

Для ямайских футболисток это второй в истории мундиаль и первый выход в плей-офф чемпионата мира.

В четверг, 3 августа, пройдут заключительные матчи группового этапа, в которых определятся два последних участника плей-офф чемпионата мира. На данный момент места плей-офф завоевали Швейцария, Норвегия, Австралия, Нигерия, Япония, Испания, Англия, Дания, Нидерланды, США, Франция, Ямайка, Швеция и Южная Африка.