Непомнящий: Камерун выкручивает руки РФС, но этот матч нужен сборной России
Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий отреагировал на возможную организацию товарищеского матча между сборными Камеруна и России.
Ранее генеральный секретарь Федерации Футбола Камеруна Блез Джунан заявил о готовности провести игру со сборной России при условии, что РФС выплатит определенную финансовую компенсацию.
Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал данное заявление, сказав, что Камерун использует момент.
«С одной стороны, можно сказать, что Камерун пользуется сложившейся ситуацией и выкручивает руки РФС. А с другой, этот матч нам нужен. У сборной Камеруна нет проблем с тем, чтобы провести контрольную игру — или на своем континенте, или в Европе, где выступают почти все игроки команды. А требование суммы — это покрытие расходов и гонорары. Что греха таить, все футболисты меркантильны. Я не осуждаю Камерун, но и не оправдываю. Что делать, они используют момент. И спасибо им, если они согласятся с нами играть.
В сборной Камеруна собраны классные игроки, и нам с ними просто точно не будет. Не знаю степень их готовности и мотивации, но по качеству футболистов они явно не уступят сборной России. И еще, что касается финансовых требований, ведь президент национальной федерации Самюэль Это'О хорошо знает, что Россия — богатая страна», — сказал Непомнящий в интервью РИА Новости.
Легенда камерунского футбола Самюэль Это'О с 2011-го по 2013-й год провел за махачкалинский «Анжи» 53 матча в Российской Премьер-лиге, забил 25 голов.
Валерий Непомнящий в 1990 году сенсационно вывел сборную Камеруна в ¼ финала чемпионата мира.
ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. После начала действия санкций сборная России сыграла пять товарищеских матчей — против команд Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).