Стало известно имя нового главного тренера сборной Италии

«Думаю, они назначают Спаллетти, которому я желаю всего наилучшего», — сказал Манчини.

В минувшем сезоне 64-летний специалист привел «Наполи» к первому за 33 года чемпионскому титулу в Серии А. Тем не менее, Спаллетти после завоевания чемпионского титула принял решение покинуть клуб из-за разногласий с президентом «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом, сообщив, что хочет взять паузу в тренерской работе.

В воскресенье, 13 августа, стало известно, что Роберто Манчини покинул пост главного тренера сборной Италии из-за разногласий с президентом Федерации футбола Италии Габриэлем Гравиной. Он возглавлял национальную команду с 2018 года и выигрывал с ней Евро-2020. Ожидается, что Манчини в ближайшее время возглавит сборную Саудовской Аравии.