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12:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Стало известно имя нового главного тренера сборной Италии

Бывший главный тренер сборной Италии Роберто Манчини заявил, что его сменщиком в национальной команде станет Лучано Спаллетти. Об этом сообщает издание Corriere dello Sport.

Италия
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Источник: Reuters

«Думаю, они назначают Спаллетти, которому я желаю всего наилучшего», — сказал Манчини.

В минувшем сезоне 64-летний специалист привел «Наполи» к первому за 33 года чемпионскому титулу в Серии А. Тем не менее, Спаллетти после завоевания чемпионского титула принял решение покинуть клуб из-за разногласий с президентом «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом, сообщив, что хочет взять паузу в тренерской работе.

В воскресенье, 13 августа, стало известно, что Роберто Манчини покинул пост главного тренера сборной Италии из-за разногласий с президентом Федерации футбола Италии Габриэлем Гравиной. Он возглавлял национальную команду с 2018 года и выигрывал с ней Евро-2020. Ожидается, что Манчини в ближайшее время возглавит сборную Саудовской Аравии.

В отборочной группе к Евро-2024 сборная Италии занимает третье место, имея после двух проведенных матчей три набранных очка. Ее соперниками по группе являются команды Англии, Украины, Северной Македонии и Мальты.

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