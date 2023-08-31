Карпин объяснил, зачем вызвал в сборную России 49 футболистов

— Валерий Георгиевич, в среду футбольная общественность была поражена количеством игроков, вызванных на сентябрьский сбор. Почему все-таки 49 футболистов?

— В прессе уже была информация, что в это международное окно нам предстоят три игры. Про Катар всем уже давно известно, еще два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта, насколько я знаю, подтвердил даже генсек федерации футбола этой страны. Да, понятно, что официально об этих играх РФС не объявлял, существует множество деталей, которые нужно обговорить, и подписать контракты по каждому матчу. Но тренерский штаб сборной не может ждать до 4 сентября, игроков нужно заранее пригласить, существует регламент по вызовам, отправляемых в клубы. Да и, собственно, нужно заранее планировать и готовиться к сборам.

Очевидно, с олимпийской сборной Египта будет играть национальная команда России, составленная из игроков 2001 года рождения и младше. А со сборной Катара будет играть команда уже без возрастных ограничений. Соответственно, тренерский штаб сборной вызвал на эти три игры две команды. Даже если посмотреть на количество игроков — 49 — и вычесть отсюда 5 вратарей, получится 44 полевых игрока, то есть, по 22 на каждую команду.

— Это уже окончательный состав, или в список могут быть внесены изменения?

— Это состав, максимально приближенный к окончательному. Впереди еще тур в РПЛ, мы можем лишиться игроков по объективным причинам. Практика показывает, что обычно после тура мы теряем 2−3 игроков минимум. Так что, возможно, мы еще кого-то довызовем.

— Не считая вратарей, которых вы традиционно не комментируете, из расширенного списка выпали Алексей Миранчук, Андрей Егорычев и Иван Сергеев. С чем это связано?

— С тем, что 22 полевых игроков достаточно для тренировочного процесса. Если же говорить конкретно про Алексея Миранчука, то он из-за травмы не участвовал в тренировках и товарищеских играх «Аталанты» и еще ни разу не был в заявке команды в двух стартовых турах Серии А.

— Как будет строиться работа в Новогорске? Очевидно, что все 49 футболистов невозможно тренировать на одном поле.

— Естественно. Как и сказал выше, игроки будут разделены на две группы. И у каждой будет свой тренировочный график.

— Вы сами будете тренировать обе группы в Новогорске?

— Да, обе группы будут работать под руководством нашего штаба во главе с главным тренером. Тренировки будут разделены на разное время, и все члены тренерского штаба будут полноценно работать с двумя группами.

— Кто будет возглавлять команду в двух матчах с Египтом 7 и 11 сентября? Очевидно, что 12 сентября в Дохе вы сами будете руководить командой.