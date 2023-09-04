Матч между сборными России и Катара не учтут в рейтинге ФИФА
Товарищеский матч между сборными России и Катара не будет учтен в рейтинге ФИФА.
Товарищеский матч между сборными России и Катара не будет учтен в рейтинге ФИФА.
Матч между сборными Катара и России состоится 12 сентября. Встреча пройдет на стадионе «Аль-Джануб».
«Матч сборной России против команды Катара не пойдет в зачет рейтинга ФИФА», — сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на службу коммуникаций РФС.
В последней версии рейтинга ФИФА, которую опубликовали в июле, сборная России занимает 38-е место. Первую строчку в рейтинге сохраняют действующие чемпионы мира аргентинцы. На втором месте идут французы, на третьем — бразильцы.
ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. После начала действия санкций сборная России сыграла пять товарищеских матчей — против команд Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Ирана и Ирака.