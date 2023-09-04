Головин приехал в Россию на сбор национальной команды
Полузащитник футбольного клуба «Монако» Александр Головин прибыл в Россию, сообщается в официальном телеграм-канале сборной.
Полузащитник футбольного клуба «Монако» Александр Головин прибыл в Россию, сообщается в официальном телеграм-канале сборной.
Учебно-тренировочный сбор национальной команды стартует на базе в Новогорске 4 сентября.
«Всем привет, я уже в России. Жду начала сборов и встречи с командой», — сказал Головин на видео, опубликованном в телеграм-канале.
Тренерский штаб сборной России объявил о вызове на сентябрьский сбор 49 футболистов. Группа игроков сборной России под руководством Валерия Карпина проведет 7 сентября выездной контрольный матч с олимпийской сборной Египта. Еще один контрольный матч с египетской командой пройдет 11 сентября, а 12 сентября сборная России встретится на выезде с командой Катара.
Александр Головин не принимал участия в матчах за сборную России с 2021 года.