Головин приехал в Россию на сбор национальной команды

Учебно-тренировочный сбор национальной команды стартует на базе в Новогорске 4 сентября.

«Всем привет, я уже в России. Жду начала сборов и встречи с командой», — сказал Головин на видео, опубликованном в телеграм-канале.

Тренерский штаб сборной России объявил о вызове на сентябрьский сбор 49 футболистов. Группа игроков сборной России под руководством Валерия Карпина проведет 7 сентября выездной контрольный матч с олимпийской сборной Египта. Еще один контрольный матч с египетской командой пройдет 11 сентября, а 12 сентября сборная России встретится на выезде с командой Катара.