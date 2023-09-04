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10:44 (мск), источник: Sportmail.ru

Головин приехал в Россию на сбор национальной команды

Полузащитник футбольного клуба «Монако» Александр Головин прибыл в Россию, сообщается в официальном телеграм-канале сборной.

Россия
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Источник: AP 2023

Учебно-тренировочный сбор национальной команды стартует на базе в Новогорске 4 сентября.

«Всем привет, я уже в России. Жду начала сборов и встречи с командой», — сказал Головин на видео, опубликованном в телеграм-канале.

Тренерский штаб сборной России объявил о вызове на сентябрьский сбор 49 футболистов. Группа игроков сборной России под руководством Валерия Карпина проведет 7 сентября выездной контрольный матч с олимпийской сборной Египта. Еще один контрольный матч с египетской командой пройдет 11 сентября, а 12 сентября сборная России встретится на выезде с командой Катара.

Александр Головин не принимал участия в матчах за сборную России с 2021 года.

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