Что ждать от команды Карпина? Анонс матча Катар — Россия

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Для главной сборной России это третий матч в 2023 году: в марте были 1:1 с Ираном и 2:0 с Ираком. В расположение команды впервые почти за два года приехал Головин, есть надежда, что креатива в атаке станет больше. Впрочем, вопрос мотивации для игроков остается открытым. Такие матчи не сравнить с официальными, а значит, сложно заставить футболистов выкладываться на сто процентов. Но интересно, какой состав выберет Карпин. В защите центральную пару могут составить Джикия и Литвинов из «Спартака», в полузащите и атаке можно выпустить сразу 4 игроков «Локомотива». В центре нападения, видимо, выйдет Соболев, но шансы есть и у Чалова с Комличенко.

Катар — Россия Сделать ставку

Сборная Катара слабо выступила на домашнем чемпионате мира, проиграв все три матча в группе. Но в этом году были отдельные успехи. Команда обыграла Мексику на Золотом Кубке КОНКАКАФ, правда, в ¼ финала вылетела от Панамы. С февраля катарцев тренирует известный португалец Кейруш. На Золотом Кубке он проверял молодежь, на этот раз Кейруш вызвал опытных игроков: Афифа, Хатема и Аль-Хайдоса. Последний как раз недавно забил в товарищеском матче с Кенией, но Катар все равно уступил 1:2. Так что у хозяев с мотивацией проблем не будет, им надо в хорошем состоянии подойти к Кубку Азии в январе 2024-го.

Гостевые товарищеские матчи не особо удаются сборной России. Прошлой осенью команда Карпина мучилась с Таджикистаном и Узбекистаном, этой весной уступила Ирану по ударам 5−22. Главный тренер российской сборной хочет поставить свой футбол, чтобы можно было выманить соперника на свою половину поля, а потом отрезать его пасом. Нападающие при этом должны открываться чаще за спину, но наиграть эту тактику обычно нет времени. У Катара тоже играющая команда, она так же выходит из обороны через пас, так что интересно, кто навяжет свой футбол.

Андрей Санталов