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10:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Сборная России может в октябре сыграть со сборной Кении

Генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри Отиено рассказал о ходе переговоров с РФС о товарищеском матче.

Россия
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Источник: Спорт-Экспресс

«Мы ведем переговоры с РФС о возможности проведения в октябре товарищеского матча между сборными Кении и России.

Сейчас обсуждаем дату и место проведения встречи. Как только завершим переговоры и договоримся, сообщим об этом официально», — сказал Отиено корреспонденту Sport24.

Телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что Кения и Россия проведут товарищеский матч 16 октября.

Сборная Кении находится на сто пятом месте рейтинга ФИФА, Россия — на 38-м.

Ранее поступала информация о том, что в октябре сборная России может провести домашний матч со сборной Камеруна.

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