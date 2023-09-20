Сборная России может в октябре сыграть со сборной Кении
Генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри Отиено рассказал о ходе переговоров с РФС о товарищеском матче.
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«Мы ведем переговоры с РФС о возможности проведения в октябре товарищеского матча между сборными Кении и России.
Сейчас обсуждаем дату и место проведения встречи. Как только завершим переговоры и договоримся, сообщим об этом официально», — сказал Отиено корреспонденту Sport24.
Телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что Кения и Россия проведут товарищеский матч 16 октября.
Сборная Кении находится на сто пятом месте рейтинга ФИФА, Россия — на 38-м.
Ранее поступала информация о том, что в октябре сборная России может провести домашний матч со сборной Камеруна.