Сборная России может в октябре сыграть со сборной Кении

«Мы ведем переговоры с РФС о возможности проведения в октябре товарищеского матча между сборными Кении и России.



Сейчас обсуждаем дату и место проведения встречи. Как только завершим переговоры и договоримся, сообщим об этом официально», — сказал Отиено корреспонденту Sport24.