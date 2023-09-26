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10:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Стали известны дата и место проведения матча сборных России и Камеруна

Генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан раскрыл подробности предстоящего матча.

Россия
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Источник: Спорт-Экспресс

«Переговоры между нашими федерациями велись еще с лета. К сожалению, из-за жесткого графика мы не смогли провести товарищескую встречу в июне, но мы хотели сыграть с командой России. В октябре такая возможность появилась, и в кратчайшие сроки ФФК и РФС договорились.
Для нас не проблема сыграть товарищескую встречу в Москве или другом российском городе. Нам предложили разные варианты: мы выбирали между стадионом “Зенита” в Санкт-Петербурге, а также аренами ЦСКА и “Динамо” в Москве. Последний вариант устроил обе стороны, и 12 октября на этом стадионе сыграют сборные Камеруна и России», — сказал Джунан.

В сентябре тренерский штаб сборной России вызвал в состав команды 49 футболистов, которые были разделены на две группы. Одна группа — футболисты не старше 23 лет — сыграла два товарищеских матча с олимпийской командой Египта, а другая встретилась со сборной Катара.

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 Стали известны дата и место проведения матча сборных России и Камеруна
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