Рубиалес дал показания в суде по делу о поцелуе Эрмосо
Бывший президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес дал показания в Национальном суде Испании по делу о поцелуе футболистки Дженнифер Эрмосо.
Бывший президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес дал показания в Национальном суде Испании по делу о поцелуе футболистки Дженнифер Эрмосо.
Он заявил, что произошедшее является естественной эмоцией между людьми, которые давно знают друг друга.
Во время церемонии награждения победительниц женского чемпионата мира, который завершился в Австралии и Новой Зеландии 20 августа, Рубиалес обнял и поцеловал Эрмосо в губы. Дисциплинарный комитет ФИФА временно отстранил Рубиалеса от любой деятельности, связанной с футболом. После инцидента испанец покинул пост президента RFEF.
«Мы выиграли чемпионат мира по футболу, я был в состоянии аффекта. Это не тот момент, что кто-то привел ее в офис, чтобы насильно поцеловать, нет. Это было нечто настолько естественное, миллионы людей видели. Нормальный случай между двумя людьми, которые долгое время знают друг друга», — приводит слова Рубиалеса Marca со ссылкой на El Espanol.
Также Рубиалес заявил, что уважает спортсменку.
«Как я могу ее не уважать? А она ушла, смеясь и дважды ударив меня по бокам. О каких извинениях идет речь, если мы оба были очень счастливы?» — добавил он.
Ранее испанские футболистки направили заявление в RFEF, в котором заявили, что внесенных кадровых решений — отставки Рубиалеса с поста главы RFEF — недостаточно. Они требуют провести реструктуризацию президентского кабинета, сферы коммуникаций и маркетинга, а также управления по вопросам честности и неподкупности RFEF. В августе спортсменки уже выступали с заявлением, тогда они отказались играть за национальную команду, если руководство RFEF останется в том же составе.