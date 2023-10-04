Рубиалес дал показания в суде по делу о поцелуе Эрмосо

Он заявил, что произошедшее является естественной эмоцией между людьми, которые давно знают друг друга.

Во время церемонии награждения победительниц женского чемпионата мира, который завершился в Австралии и Новой Зеландии 20 августа, Рубиалес обнял и поцеловал Эрмосо в губы. Дисциплинарный комитет ФИФА временно отстранил Рубиалеса от любой деятельности, связанной с футболом. После инцидента испанец покинул пост президента RFEF.

«Мы выиграли чемпионат мира по футболу, я был в состоянии аффекта. Это не тот момент, что кто-то привел ее в офис, чтобы насильно поцеловать, нет. Это было нечто настолько естественное, миллионы людей видели. Нормальный случай между двумя людьми, которые долгое время знают друг друга», — приводит слова Рубиалеса Marca со ссылкой на El Espanol.

Также Рубиалес заявил, что уважает спортсменку.

«Как я могу ее не уважать? А она ушла, смеясь и дважды ударив меня по бокам. О каких извинениях идет речь, если мы оба были очень счастливы?» — добавил он.