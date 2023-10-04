Текущие события
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Краснодар
Пари Нижний Новгород
10
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Динамо
Спартак
20
Футбол. Еврокубки
19:45
Атлетико
Фейеноорд
Футбол. Еврокубки
19:45
Антверпен
Шахтер
Футбол. Кубок России
15:00
Сочи
Оренбург
12
Футбол. Еврокубки
22:00
Селтик
Лацио
Футбол. Еврокубки
22:00
Боруссия Д
Милан
Футбол. Еврокубки
22:00
Ньюкасл Юнайтед
ПСЖ
Футбол. Еврокубки
22:00
РБ Лейпциг
Манчестер Сити
Футбол. Еврокубки
22:00
Црвена Звезда
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
22:00
Порту
Барселона
Футбол. Кубок России
14:30
Факел
ЦСКА
П 4:2
11
Футбол. Кубок России
12:30
Крылья Советов
Ахмат
03
Все события
Фоторепортажи
36Крутой камбэк ЦСКА в дерби со «Спартаком»
25Болельщики «Спартака» увидели победные танцы зенитовцев
14:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Рубиалес дал показания в суде по делу о поцелуе Эрмосо

Бывший президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес дал показания в Национальном суде Испании по делу о поцелуе футболистки Дженнифер Эрмосо.

Наверх
Источник: Reuters

Он заявил, что произошедшее является естественной эмоцией между людьми, которые давно знают друг друга.

Во время церемонии награждения победительниц женского чемпионата мира, который завершился в Австралии и Новой Зеландии 20 августа, Рубиалес обнял и поцеловал Эрмосо в губы. Дисциплинарный комитет ФИФА временно отстранил Рубиалеса от любой деятельности, связанной с футболом. После инцидента испанец покинул пост президента RFEF.

«Мы выиграли чемпионат мира по футболу, я был в состоянии аффекта. Это не тот момент, что кто-то привел ее в офис, чтобы насильно поцеловать, нет. Это было нечто настолько естественное, миллионы людей видели. Нормальный случай между двумя людьми, которые долгое время знают друг друга», — приводит слова Рубиалеса Marca со ссылкой на El Espanol.

Также Рубиалес заявил, что уважает спортсменку.

«Как я могу ее не уважать? А она ушла, смеясь и дважды ударив меня по бокам. О каких извинениях идет речь, если мы оба были очень счастливы?» — добавил он.

Ранее испанские футболистки направили заявление в RFEF, в котором заявили, что внесенных кадровых решений — отставки Рубиалеса с поста главы RFEF — недостаточно. Они требуют провести реструктуризацию президентского кабинета, сферы коммуникаций и маркетинга, а также управления по вопросам честности и неподкупности RFEF. В августе спортсменки уже выступали с заявлением, тогда они отказались играть за национальную команду, если руководство RFEF останется в том же составе.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Медведев проиграл в финале турнира в Пекине
Сборная Камеруна назвала футболистов на игры с Россией и Сенегалом
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь