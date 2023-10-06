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12:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Нагельсман вызвал в сборную Германии 26 футболистов

Новый главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман определился со списком футболистов, которые примут участие в учебно-тренировочном сборе, сообщается в одной из соцсетей команды.

Германия
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Источник: AP 2023

Нагельсман вызвал на сборы 26 футболистов.

Вратари: Бауманн, Лено, тер Штеген, Трапп.

Защитники: Госенс, Хуммельс, Раум, Рюдигер, Зюле, Та, Тшау.

Полузащитники: Андрих, Брандт, Фюрих, Горецка, Гросс, Гюндоган, Хофман, Киммих, Мусиала, Зане, Вирц.

Нападающие: Бехренс, Фюллькруг, Хаверц, Мюллер.

Отмечается что впервые с 2020 года в сборную вызван защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс.

В октябре сборная Германии проведет две товарищеские встречи — 14-го числа сыграет против команды США, а 18-го — против Мексики. Подопечные Юлиана Нагельсмана продолжают подготовку к домашнему чемпионату Европы-2024.

36-летний Нагельсман возглавил немецкую команду в сентябре 2023 года после отставки Ханс-Дитера Флика.

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