Нагельсман вызвал в сборную Германии 26 футболистов

Нагельсман вызвал на сборы 26 футболистов.

Вратари: Бауманн, Лено, тер Штеген, Трапп.

Защитники: Госенс, Хуммельс, Раум, Рюдигер, Зюле, Та, Тшау.

Полузащитники: Андрих, Брандт, Фюрих, Горецка, Гросс, Гюндоган, Хофман, Киммих, Мусиала, Зане, Вирц.

Нападающие: Бехренс, Фюллькруг, Хаверц, Мюллер.

Отмечается что впервые с 2020 года в сборную вызван защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс.

В октябре сборная Германии проведет две товарищеские встречи — 14-го числа сыграет против команды США, а 18-го — против Мексики. Подопечные Юлиана Нагельсмана продолжают подготовку к домашнему чемпионату Европы-2024.