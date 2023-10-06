Нагельсман вызвал в сборную Германии 26 футболистов
Новый главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман определился со списком футболистов, которые примут участие в учебно-тренировочном сборе, сообщается в одной из соцсетей команды.
Новый главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман определился со списком футболистов, которые примут участие в учебно-тренировочном сборе, сообщается в одной из соцсетей команды.
Нагельсман вызвал на сборы 26 футболистов.
Вратари: Бауманн, Лено, тер Штеген, Трапп.
Защитники: Госенс, Хуммельс, Раум, Рюдигер, Зюле, Та, Тшау.
Полузащитники: Андрих, Брандт, Фюрих, Горецка, Гросс, Гюндоган, Хофман, Киммих, Мусиала, Зане, Вирц.
Нападающие: Бехренс, Фюллькруг, Хаверц, Мюллер.
Отмечается что впервые с 2020 года в сборную вызван защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс.
В октябре сборная Германии проведет две товарищеские встречи — 14-го числа сыграет против команды США, а 18-го — против Мексики. Подопечные Юлиана Нагельсмана продолжают подготовку к домашнему чемпионату Европы-2024.
36-летний Нагельсман возглавил немецкую команду в сентябре 2023 года после отставки Ханс-Дитера Флика.