Гвинея хочет провести товарищеский матч с Россией в 2024 году

«Пока у нас не было переговоров с РФС об организации товарищеского матча, но мы хотим сыграть со сборной России в следующем году. Есть возможность запланировать дату в окна на матчи сборных. Мы готовы договориться, если РФС этого захочет», — сказал Диалло.
Гвинея занимает 81-е место в рейтинге ФИФА и 15-е место в рейтинге среди африканских сборных.
В ближайшие дни сборная России проведет два товарищеских матча с другими африканскими сборными. 12 октября подопечные Валерия Карпина сыграют в Москве с Камеруном, а 16 октября в Турции проведут игру с Кенией.