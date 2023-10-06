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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
13:26 (мск), источник: Sportmail.ru

Гвинея хочет провести товарищеский матч с Россией в 2024 году

Вице-президент Гвинейской футбольной ассоциации Сега Диалло рассказал о желании провести товарищескую игру с Россией в следующем году. Об этом сообщает Sport24.

Гвинея
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Источник: РИА "Новости"

«Пока у нас не было переговоров с РФС об организации товарищеского матча, но мы хотим сыграть со сборной России в следующем году. Есть возможность запланировать дату в окна на матчи сборных. Мы готовы договориться, если РФС этого захочет», — сказал Диалло.

Гвинея занимает 81-е место в рейтинге ФИФА и 15-е место в рейтинге среди африканских сборных.

В ближайшие дни сборная России проведет два товарищеских матча с другими африканскими сборными. 12 октября подопечные Валерия Карпина сыграют в Москве с Камеруном, а 16 октября в Турции проведут игру с Кенией.

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