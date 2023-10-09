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12:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Россия — Камерун: приходи поболеть за своих

В четверг 12 октября сборная России сыграет в Москве со сборной Камеруна.

Россия
Камерун
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Самый серьёзный соперник для нашей национальной сборной за 2 года — игроки «Баварии», «Манчестер Юнайтед», «Наполи», «Марселя» и других всемирно известных топ-клубов.

Матч пройдёт на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и начнётся в 19:00 мск.

Перед игрой болельщики смогут посмотреть специальные шоу от камерунских музыкантов и танцоров, а также взять автографы у звезд российского футбола — Юрия Жиркова, Евгения Алдонина, Дмитрия Сычева, Александра Самедова и других.

Для самых маленьких болельщиков будут организованы игровые зоны с аниматорами, а перед началом игры прямо на поле арены выступит популярный блогер и музыкант Miroslava. Приобрести билеты и ознакомиться с подробной программой можно по ссылке: matchday.rfs.ru

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