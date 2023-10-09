Россия — Камерун: приходи поболеть за своих

Самый серьёзный соперник для нашей национальной сборной за 2 года — игроки «Баварии», «Манчестер Юнайтед», «Наполи», «Марселя» и других всемирно известных топ-клубов.

Матч пройдёт на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и начнётся в 19:00 мск.

Перед игрой болельщики смогут посмотреть специальные шоу от камерунских музыкантов и танцоров, а также взять автографы у звезд российского футбола — Юрия Жиркова, Евгения Алдонина, Дмитрия Сычева, Александра Самедова и других.