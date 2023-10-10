Алексей Миранчук: С камерунцами покажем то, что хочет тренер
Футболист сборной России и клуба «Аталанта» Алексей Миранчук заявил, что у игроков национальной команды нет страха перед соперником в преддверии товарищеского матча со сборной Камеруна.
Футболист сборной России и клуба «Аталанта» Алексей Миранчук заявил, что у игроков национальной команды нет страха перед соперником в преддверии товарищеского матча со сборной Камеруна.
Встреча между сборными России и Камеруна пройдет 12 октября в Москве на стадионе «ВТБ-Арена».
«Давно не был в сборной, очень соскучился по ребятам, по атмосфере, хочется пообщаться. Много новых моментов и игроков, рад вернуться. Жду сборов и тренировок. Страха перед матчем с Камеруном не может быть, игра будет непростая. Команды все умеют бегать, защищаться и атаковать, этого хватит, чтобы создавать проблемы любой команде, страха никакого нет, будем стараться показывать то, что хочет главный тренер тренер», — сказал Миранчук на видео, опубликованном на странице сборной России в VK.
ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. После начала действия санкций сборная России сыграла восемь товарищеских матчей.