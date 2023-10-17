Четыре футболиста дебютировали за сборную России в матче с Кенией
Сборная России сыграла вничью в товарищеском матче против Кении (2:2) на нейтральном поле в Турции.
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Сборная России сыграла вничью в товарищеском матче против Кении (2:2) на нейтральном поле в Турции.
Для четырех футболистов этот матч стал дебютный в составе национальной команды. Свои первые матчи в сборной России провели вратарь «Урала» Илья Помазун, защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков, защитник «Оренбурга» Арсен Адамов и нападающий «Зенита» Иван Сергеев.
Всего с момента отстранения сборной России весной 2022 года за национальную команду дебютировали 25 футболистов, из них девять провели свой дебютный матч в этом году.