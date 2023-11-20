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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
12:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Юношеская сборная России проиграла в матче с Таджикистаном

20 ноября состоялся товарищеский матч, в котором сборная России U16 встретилась с национальной командой Таджикистана U17.

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Источник: РФС

Матч проходил на Центральном стадионе в Душанбе и завершился поражением сборной России со счетом 1:2, сообщается на сайте РФС.

После первого тайма сборная Таджикистана вела в счете в два мяча. На 68-й минуте единственный гол сборной России забил игрок юношеской команды «Зенита» Матвей Иванов.

Это был второй матч с данным соперником за последние три дня. 17 ноября матч на том же стадионе в Душанбе завершился со счетом 2:2. Голы сборной России на счету Артема Пономарчука («Спартак») и Артема Кузьменко («Краснодар»). Сборная России вела в счете, но соепрнику удалось сравнять счет на 85-й минуте матча.

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