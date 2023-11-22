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14:16 (мск), источник: Sportmail.ru

На юношеском ЧМ сборная Узбекистана выбила команду Англии

Сборная Узбекистана вышла в четвертьфинал на проходящем в Индонезии чемпионате мира до 17 лет.

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Матч ⅛ финала юношеского чемпионата мира до 17 лет между сборными Англии и Узбекистана состоялся на Международном стадионе в Джакарте.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу узбекской команды. В составе победителей голы забили Амирбек Саидов и Лазизбек Мирзаев. У проигравших отличился Джоэл Ндала.
В ¼ финала Узбекистан сыграет с победителем пары Франция — Сенегал.

Три четвертьфинальные пары уже известны — сборная Бразилии сыграет со сверстниками из Аргентины, испанцы поборются за полуфинал с немецкой командой, а марокканцы сыграют со сборной Мали.

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