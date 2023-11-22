На юношеском ЧМ сборная Узбекистана выбила команду Англии
Сборная Узбекистана вышла в четвертьфинал на проходящем в Индонезии чемпионате мира до 17 лет.
Сборная Узбекистана вышла в четвертьфинал на проходящем в Индонезии чемпионате мира до 17 лет.
Матч ⅛ финала юношеского чемпионата мира до 17 лет между сборными Англии и Узбекистана состоялся на Международном стадионе в Джакарте.
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу узбекской команды. В составе победителей голы забили Амирбек Саидов и Лазизбек Мирзаев. У проигравших отличился Джоэл Ндала.
В ¼ финала Узбекистан сыграет с победителем пары Франция — Сенегал.
Три четвертьфинальные пары уже известны — сборная Бразилии сыграет со сверстниками из Аргентины, испанцы поборются за полуфинал с немецкой командой, а марокканцы сыграют со сборной Мали.