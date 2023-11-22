На юношеском ЧМ сборная Узбекистана выбила команду Англии

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239837&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Матч ⅛ финала юношеского чемпионата мира до 17 лет между сборными Англии и Узбекистана состоялся на Международном стадионе в Джакарте.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу узбекской команды. В составе победителей голы забили Амирбек Саидов и Лазизбек Мирзаев. У проигравших отличился Джоэл Ндала.

В ¼ финала Узбекистан сыграет с победителем пары Франция — Сенегал.