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18:39 (мск), источник: Sportmail.ru

Cборная Бельгии представила форму с отсылкой к «Приключениям Тинтина»

Вдохновением для создателей выездной формы стал Тинтин — герой комиксов бельгийского автора Эрже.

Бельгия
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Источник: https://www.footyheadlines.com/

В сети появились фото выездной формы сборной Бельгии для чемпионата Европы. Выездные матчи на этом турнире бельгийская команда будет проводить в голубых футболках с белым воротником. Как сообщают СМИ, футболка похожа на одежду главного героя комиксов.

«Приключения Тинтина» — серия комиксов бельгийского художника Эрже, выходившая с 1929 по 1986 год. Она переведена с французского на 50 языков мира. В 2011 году Стивен Спилберг снял фильм «Приключения Тинтина: Тайна единорога».

Источник: https://www.footyheadlines.com/

На Евро-2024 сборная Бельгии сыграет в одной группе с командами Словакии и Румынии. Еще один участник квартета станет известен после стыковых матчей Лиги наций.

В 2018 году на чемпионат мира в России сборная Бельгии прилетела на самолете, на борту которого также был изображен Тинтин.

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 Cборная Бельгии представила форму с отсылкой к «Приключениям Тинтина»
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