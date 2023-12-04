Cборная Бельгии представила форму с отсылкой к «Приключениям Тинтина»
Вдохновением для создателей выездной формы стал Тинтин — герой комиксов бельгийского автора Эрже.
Вдохновением для создателей выездной формы стал Тинтин — герой комиксов бельгийского автора Эрже.
В сети появились фото выездной формы сборной Бельгии для чемпионата Европы. Выездные матчи на этом турнире бельгийская команда будет проводить в голубых футболках с белым воротником. Как сообщают СМИ, футболка похожа на одежду главного героя комиксов.
«Приключения Тинтина» — серия комиксов бельгийского художника Эрже, выходившая с 1929 по 1986 год. Она переведена с французского на 50 языков мира. В 2011 году Стивен Спилберг снял фильм «Приключения Тинтина: Тайна единорога».
На Евро-2024 сборная Бельгии сыграет в одной группе с командами Словакии и Румынии. Еще один участник квартета станет известен после стыковых матчей Лиги наций.
В 2018 году на чемпионат мира в России сборная Бельгии прилетела на самолете, на борту которого также был изображен Тинтин.