Cборная Бельгии представила форму с отсылкой к «Приключениям Тинтина»

Источник: https://www.footyheadlines.com/

В сети появились фото выездной формы сборной Бельгии для чемпионата Европы. Выездные матчи на этом турнире бельгийская команда будет проводить в голубых футболках с белым воротником. Как сообщают СМИ, футболка похожа на одежду главного героя комиксов.

«Приключения Тинтина» — серия комиксов бельгийского художника Эрже, выходившая с 1929 по 1986 год. Она переведена с французского на 50 языков мира. В 2011 году Стивен Спилберг снял фильм «Приключения Тинтина: Тайна единорога».

Источник: https://www.footyheadlines.com/

На Евро-2024 сборная Бельгии сыграет в одной группе с командами Словакии и Румынии. Еще один участник квартета станет известен после стыковых матчей Лиги наций.