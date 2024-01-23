Стали известны первые участники плей-офф Кубка африканских наций

Выход в плей-офф турнира себе гарантировали сборные Экваториальной Гвинеи, Нигерии, Кабо-Верде и Египта.

Выбили из розыгрыша Кубка африканских наций национальные команды Гвинеи-Бисау и Мозамбика. Кот-д'Ивуар и Гана занимают третьи места в своих группах и сохраняют шансы на выход в плей-офф.