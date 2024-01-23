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09:45 (мск), источник: Sportmail.ru

Стали известны первые участники плей-офф Кубка африканских наций

Завершились первые матчи третьего тура Кубка африканских наций. По их итогам определились первые участники плей-офф.

Гвинея
Нигерия
Кабо-Верде
Египет
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Источник: Reuters

Выход в плей-офф турнира себе гарантировали сборные Экваториальной Гвинеи, Нигерии, Кабо-Верде и Египта.

Выбили из розыгрыша Кубка африканских наций национальные команды Гвинеи-Бисау и Мозамбика. Кот-д'Ивуар и Гана занимают третьи места в своих группах и сохраняют шансы на выход в плей-офф.

Напомним, Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах. Турнир завершится 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала.

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