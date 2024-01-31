Сборная Японии вышла в ¼ финала Кубка Азии

Сборная Японии по футболу вышла в ¼ финала Кубка Азии, который проходит в Катаре, обыграв команду Бахрейна со счетом 3:1.

У победителей отличились Рицу Доан, Такэфуса Кубо и Аясе Уэда, а голкипер японской команды Дзион Судзуки срезал мяч в свои ворота.

Команда Японии стала седьмым участником четвертьфиналов Кубка Азии, за выход в полуфинал турнира она сразится с победителем матча между сборными Ирана и Сирии.