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17:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Сборная Японии вышла в ¼ финала Кубка Азии

В матче ⅛ финала была повержена сборная Бахрейна.

Япония
Бахрейн
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Источник: Reuters

Сборная Японии по футболу вышла в ¼ финала Кубка Азии, который проходит в Катаре, обыграв команду Бахрейна со счетом 3:1.

У победителей отличились Рицу Доан, Такэфуса Кубо и Аясе Уэда, а голкипер японской команды Дзион Судзуки срезал мяч в свои ворота.

Команда Японии стала седьмым участником четвертьфиналов Кубка Азии, за выход в полуфинал турнира она сразится с победителем матча между сборными Ирана и Сирии.

В других четвертьфиналах играют: Таджикистан — Иордания, Австралия — Южная Корея и Катар — Узбекистан.

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