Египет назначил тренером лучшего бомбардира сборной вместо уволенного Витории

57-летний Хасан сменит на этом посту бывшего главного тренера московского «Спартака» Руя Виторию, который был отправлен в отставку после вылета сборной Египта в ⅛ финала Кубка африканских наций от национальной команды ДР Конго (1:1, по пен. 7:8).

Хусам Хасан является лучшим бомбардиром в истории сборной Египта. В период с 1985-го по 2006 год он провел 176 матчей за национальную команду и забил 68 мячей. Нынешнего лидера и главную звезду «фараонов» Мохамеда Салаха Хасан опережает на 12 голов, правда, форвард «Ливерпуля» сыграл за сборную значительно меньше матчей — 98.

В активе Хасана выступление на чемпионате мира по футболу 1990 в Италии и три победы со сборной на Кубке африканских наций (1986, 1998, 2006).

Помогать Хасану на новом месте будет его брат-близнец Ибрагим, который сыграл за национальную команду 125 матчей и также является знаковой фигурой в истории египетского футбола.

Витория возглавил сборную Египта в июле 2022 года, подписав контракт на четыре года. Под руководством 53-летнего португальца команда провела 18 матчей, в которых одержала 12 побед при четырех ничьих и двух поражениях. На Кубке африканских наций сборная Египта не одержала ни одной победы, не сумев на групповом этапе обыграть команды Мозамбика, Ганы и Кабо-Верде.