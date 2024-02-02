В Египте хотят обязать Салаха переводить на родину 20% зарплаты
С таким предложением выступил лидер одной из египетских партий.
С таким предложением выступил лидер одной из египетских партий.
Глава египетской либеральной партии «Вафд» Абдель Санад Ямама предложил, чтобы капитан национальной сборной по футболу и нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах переводил на родину 20% своей зарплаты. По словам политика, эта мера необходима из-за падения египетского фунта и, в случае принятия закона, будет применима ко всем египтянам, живущим за рубежом.
«Я предлагаю принять закон, обязывающий проживающих за рубежом египтян переводить в Египет долю ежемесячного дохода в долларах и возвращать его их семьям в египетских фунтах. Исключений быть не должно, он должен касаться самого молодого работника за рубежом и даже звезды сборной Египта Мохаммеда Салаха. Доля должна составлять 20%», — приводит РИА Новости слова египетского политика.
Ямама занял четвертое место в ходе последних президентских выборов в Египте.
Салах играет за «Ливерпуль» с 2017 года. По данным прессы, зарплата 31-летнего футболиста составляет примерно 23 млн долларов в год. В этом сезоне форвард в составе клуба принял участие в 27 матчах, где отметился 18 голами и девятью результативными передачами. После 22 туров «Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице АПЛ, на 5 очков опережая «Манчестер Сити», у которого есть матч в запасе.