В Египте хотят обязать Салаха переводить на родину 20% зарплаты

Глава египетской либеральной партии «Вафд» Абдель Санад Ямама предложил, чтобы капитан национальной сборной по футболу и нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах переводил на родину 20% своей зарплаты. По словам политика, эта мера необходима из-за падения египетского фунта и, в случае принятия закона, будет применима ко всем египтянам, живущим за рубежом.

«Я предлагаю принять закон, обязывающий проживающих за рубежом египтян переводить в Египет долю ежемесячного дохода в долларах и возвращать его их семьям в египетских фунтах. Исключений быть не должно, он должен касаться самого молодого работника за рубежом и даже звезды сборной Египта Мохаммеда Салаха. Доля должна составлять 20%», — приводит РИА Новости слова египетского политика.

Ямама занял четвертое место в ходе последних президентских выборов в Египте.