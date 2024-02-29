Бывший тренер «Лацио» возглавил сборную Алжира

Петкович сменил на посту Джамеля Бельмади, которого отправили в отставку в январе, после неудовлетворительного выступления на Кубке африканских наций. Напомним, сборная Алжира не смогла выйти из группы.

Владимир Петкович семь лет возглавлял сборную Швейцарии, под его руководством команда вышла в плей-офф на ЧМ-2018 и Евро-2016 и 2020. 27 июля 2021 года Петкович покинул пост главного тренера сборной Швейцарии и возглавил французский «Бордо». Контракт был подписан на 3 года, однако уже 7 февраля 2022 года Петковича уволили после того как клуб проиграл пять из шести последних матчей.