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18:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Бывший тренер «Лацио» возглавил сборную Алжира

Экс-тренер «Лацио» и сборной Швейцарии Владимир Петкович возглавил национальную команду Алжира, сообщается на сайте Алжирской федерации футбола.

Алжир
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Источник: Reuters

Петкович сменил на посту Джамеля Бельмади, которого отправили в отставку в январе, после неудовлетворительного выступления на Кубке африканских наций. Напомним, сборная Алжира не смогла выйти из группы.

Срок контракта 60-летнего специалиста не уточняется.

Владимир Петкович семь лет возглавлял сборную Швейцарии, под его руководством команда вышла в плей-офф на ЧМ-2018 и Евро-2016 и 2020. 27 июля 2021 года Петкович покинул пост главного тренера сборной Швейцарии и возглавил французский «Бордо». Контракт был подписан на 3 года, однако уже 7 февраля 2022 года Петковича уволили после того как клуб проиграл пять из шести последних матчей.

Кроме «Бордо» Петкович был главным тренером «Лацио» и в 2013 году выиграл с командой Кубок Италии.

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