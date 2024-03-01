Молодежная сборная России сыграет с действующими чемпионами мира

Первым соперником подопечных Ивана Шабарова станет молодежная сборная Уругвая, которая в июне 2023 году впервые в истории выиграла молодежный чемпионат мира, обыграв в финале сверстников из Италии (1:0). Встреча с действующими чемпионами мира состоится 21 марта.

Через два дня российская молодежка сыграет с молодежной командой «Насьоналя» — самого титулованного клуба Уругвая. В 2018 году «Насьональ» становился обладателем Молодежного Кубка Либертадорес. Заключительный матч молоджная сборная проведет 25 марта против молодежной команды «Монтевидео Сити». Клуб входит в систему City Football Group и и обладает одной из самых прогрессивных академий Южной Америки.

Также тренерский штаб Ивана Шабарова огласил список из 23 футболистов, которые отправятся в составе молодежной сборной на сбор в Уругвай.