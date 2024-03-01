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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
17:11 (мск), источник: Sportmail.ru

Молодежная сборная России сыграет с действующими чемпионами мира

Молодежная сборная России по футболу проведет три товарищеских матча в рамках учебно-тренировочного сбора в Уругвае, который пройдет с 18 по 26 марта. Об этом сообщает официальный сайт РФС.

Россия U21Товарищеские матчи: календарь
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Источник: БЕЛТА

Первым соперником подопечных Ивана Шабарова станет молодежная сборная Уругвая, которая в июне 2023 году впервые в истории выиграла молодежный чемпионат мира, обыграв в финале сверстников из Италии (1:0). Встреча с действующими чемпионами мира состоится 21 марта.

Через два дня российская молодежка сыграет с молодежной командой «Насьоналя» — самого титулованного клуба Уругвая. В 2018 году «Насьональ» становился обладателем Молодежного Кубка Либертадорес. Заключительный матч молоджная сборная проведет 25 марта против молодежной команды «Монтевидео Сити». Клуб входит в систему City Football Group и и обладает одной из самых прогрессивных академий Южной Америки.

Также тренерский штаб Ивана Шабарова огласил список из 23 футболистов, которые отправятся в составе молодежной сборной на сбор в Уругвай.

  • Вратари: Александр Дегтев («Сочи»), Богдан Москвичев («Чайка»), Даниил Худяков («Локомотив»).
  • Защитники: Матвей Бардачев («Зенит»), Никита Бозов («Спартак»), Юрий Коледин («Спартак-2»), Илья Кирш («Ростов»), Матвей Лукин, Михаил Рядно (оба — ЦСКА), Илья Рожков («Рубин»), Станислав Пузанов («Краснодар»).
  • Полузащитники: Игорь Дмитриев, Илья Ишков (оба — «Урал»), Дмитрий Васильев («Зенит»), Даниил Зорин («Спартак»), Матвей Кисляк (ЦСКА), Дмитрий Кучугура, Руслан Чобанов (оба — «Краснодар»), Илья Родионов («Черноморец»), Никита Салтыков («Крылья Советов»), Егор Смелов («Динамо»).
  • Нападающие: Александр Кокшаров («Краснодар»), Александр Чупаев («Динамо»).

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