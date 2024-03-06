Кустурица: Важно, что сборная Сербии будет играть в Москве

«Мне кажется очень важным, что Сербия будет играть у вас, в Москве. Думаю, наш президент работал над этим. В Европе это невозможно. Сейчас там много русофобов. Когда вы победите, все изменится. Достоевский, Булгаков и Тургенев опять станут хорошими писателями. У вас так много хороших писателей. Это основа русской культуры. Как и православие», — сказал Кустурица в интервью Sports.ru.