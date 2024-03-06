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18:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Кустурица: Важно, что сборная Сербии будет играть в Москве

Товарищеский матч между сборными России и Сербии состоится на стадионе «Динамо» 21 марта.

Сербия
РоссияТоварищеские матчи: календарь
Источник: Reuters

Известный сербский режиссер Эмир Кустурица отметил важность того факта, что товарищеский матч между сборными Сербии и России пройдет в Москве, учитывая антироссийские настроения в Европе.

«Мне кажется очень важным, что Сербия будет играть у вас, в Москве. Думаю, наш президент работал над этим. В Европе это невозможно. Сейчас там много русофобов. Когда вы победите, все изменится. Достоевский, Булгаков и Тургенев опять станут хорошими писателями. У вас так много хороших писателей. Это основа русской культуры. Как и православие», — сказал Кустурица в интервью Sports.ru.

Сборная Сербии станет первой европейской сборной-соперницей российской национальной команды за два с половиной года. За это время сборная России проводила матчи со сборными Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Ирана, Ирака, Катара, Камеруна, Кении и Кубы. А также играла вторым составом с олимпийской сборной Египта.

Фильмы Эмира Кустурицы отмечены наградами крупнейших кинофестивалей Европы, включая две «Золотые пальмовые ветви» Каннского кинофестиваля — за фильмы «Папа в командировке» и «Андерграунд».

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