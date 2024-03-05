Пелагея исполнит гимн России перед матчем со сборной Сербии
Ранее появлялась информация, что гимн перед матчем могут исполнить Григорий Лепс или Полина Гагарина.
Ранее появлялась информация, что гимн перед матчем могут исполнить Григорий Лепс или Полина Гагарина.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на отдел маркетинговых коммуникаций РФС, певица Пелагея исполнит государственный гимн России перед товарищеским матчем со сборной Сербии.
Матч Россия — Сербия пройдет 21 марта в Москве на стадионе «Динамо».
Сборная Сербия станет первой европейской сборной-соперницей российской национальной команды за два с половиной года. За это время сборная России проводила матчи со сборными Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Ирана, Ирака, Катара, Камеруна, Кении и Кубы. А также играла вторым составом с олимпийской сборной Египта.
Сборная Сербии вышла в финальную часть Евро‑2024, где сыграет в группе С против команд Англии, Дании и Словении.