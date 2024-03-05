Текущие события
Футбол. Еврокубки
23:00
Реал Сосьедад
ПСЖ
Футбол. Еврокубки
23:00
Бавария
Лацио
Футбол. Первая лига
4.03
Химки
Тюмень
30
Футбол. Зарубежный
4.03
Интер
Дженоа
21
Футбол. Зарубежный
4.03
Осасуна
Алавес
10
Футбол. Зарубежный
4.03
Шеффилд Юнайтед
Арсенал
06
Все события
Футбол. Товарищеские матчи. Последние результаты
2023
Польша
Латвия
20
2023
Ирландия
Новая Зеландия
11
2023
Австрия
Германия
20
2023
Россия
Куба
80
2023
Кипр
Литва
10
2023
Германия
Турция
23
2023
Греция
Новая Зеландия
20
2023
Норвегия
Фарерские острова
20
Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
12:10 (мск), источник: Sportmail.ru

Пелагея исполнит гимн России перед матчем со сборной Сербии

Ранее появлялась информация, что гимн перед матчем могут исполнить Григорий Лепс или Полина Гагарина.

Россия
СербияТоварищеские матчи: календарь
Источник: РИА "Новости"

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на отдел маркетинговых коммуникаций РФС, певица Пелагея исполнит государственный гимн России перед товарищеским матчем со сборной Сербии.

Матч Россия — Сербия пройдет 21 марта в Москве на стадионе «Динамо».


Сборная Сербия станет первой европейской сборной-соперницей российской национальной команды за два с половиной года. За это время сборная России проводила матчи со сборными Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Ирана, Ирака, Катара, Камеруна, Кении и Кубы. А также играла вторым составом с олимпийской сборной Египта.

Сборная Сербии вышла в финальную часть Евро‑2024, где сыграет в группе С против команд Англии, Дании и Словении.

 К сыну Роналду собралась очередь после завоевания трофея: видео
Пелагея исполнит гимн России перед матчем со сборной Сербии
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь