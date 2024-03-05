Пелагея исполнит гимн России перед матчем со сборной Сербии

Сборная Сербия станет первой европейской сборной-соперницей российской национальной команды за два с половиной года. За это время сборная России проводила матчи со сборными Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Ирана, Ирака, Катара, Камеруна, Кении и Кубы. А также играла вторым составом с олимпийской сборной Египта.

Сборная Сербии вышла в финальную часть Евро‑2024, где сыграет в группе С против команд Англии, Дании и Словении.