Игрок «Реала» отказался от сборной Испании ради сборной Марокко

По информации источника, 24-летний футболист уже дал свое согласие Королевской марокканской футбольной федерации. Официальное заявление о смене спортивного гражданства будет опубликовано позднее.

Диас провел 28 матчей за молодежные и юношеские сборные Испании, а в июне 2021 года дебютировал за главную сборную страны в товарищеском матче против Литвы (4:0), отметившись в нем забитым мячом. Этот матч так и остался для него единственным в футболке испанской сборной.

Поскольку Диас не выступал за сборную Испании в официальных играх, он все еще имеет возможность выступать за другую сборную. Не дождавшись приглашения от испанской сборной, полузащитник «Реала» решил представлять на международном уровне Марокко, поскольку его отец является марокканцем.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Марокко Валид Реграги пообещал Диасу ключевую роль в своей команде. Полузащитник сможет дебютировать за сборную уже в этом месяце в товарищеских матчах против Анголы (22 марта) и Мавритании (26 марта).

Браим Диас выступает за «Реал» с 2019 года. В этом сезоне 24-летний футболист провел за мадридцев 32 матча, в которых забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи. Диас дважды в этом сезоне признавался игроком месяца в «Реале» — в декабре и в феврале.