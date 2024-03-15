Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Кельн
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
22:45
Эмполи
Болонья
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал Сосьедад
Кадис
Футбол. Зарубежный
23:00
Тулуза
Лион
Футбол. Еврокубки
14.03
Маккаби
Олимпиакос П
16
Футбол. Еврокубки
14.03
Лилль
Штурм
11
Все события
Футбол. Товарищеские матчи. Последние результаты
2023
Польша
Латвия
20
2023
Ирландия
Новая Зеландия
11
2023
Австрия
Германия
20
2023
Россия
Куба
80
2023
Кипр
Литва
10
2023
Германия
Турция
23
2023
Греция
Новая Зеландия
20
2023
Норвегия
Фарерские острова
20
Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
14:06 (мск), источник: Sportmail.ru

Полина Гагарина выступит на матче между Россия — Парагвай

Российская певица Полина Гагарина выступит на товарищеском матче между сборными России и Парагвая. Об этом сообщает ТАСС.

Россия
ПарагвайТоварищеские матчи: календарьТоварищеские матчи: календарь
Источник: РИА "Новости"

Матч состоится 25 марта в Москве на стадионе «Динамо». Гагарина исполнит композицию «Миллион голосов» — русскоязычную версию песни A Million Voices, с которой она заняла второе место на музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2015 году.

Также во время предматчевого шоу выступят группа NLO, певица MIA Boyka и группа «Земляне», которая исполнит свой легендарный хит «Трава у дома». Все шоу будет посвящено космической тематике в честь предстоящего Дня космонавтики и 90-летия со дня рождения Юрия Гагарина.

Ранее сообщалось, что Полина Гагарина отказалась исполнить гимн России перед товарищеским матчем со сборной Сербии 21 марта из-за корпоратива, проведение которого было согласовано еще в ноябре.

 «Манчестер Сити» сыграет с «Реалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов
«Зенит» сыграет со «Спартаком» в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь