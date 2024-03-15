Полина Гагарина выступит на матче между Россия — Парагвай

Матч состоится 25 марта в Москве на стадионе «Динамо». Гагарина исполнит композицию «Миллион голосов» — русскоязычную версию песни A Million Voices, с которой она заняла второе место на музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2015 году.

Также во время предматчевого шоу выступят группа NLO, певица MIA Boyka и группа «Земляне», которая исполнит свой легендарный хит «Трава у дома». Все шоу будет посвящено космической тематике в честь предстоящего Дня космонавтики и 90-летия со дня рождения Юрия Гагарина.