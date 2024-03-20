Холанд получил повреждение на тренировке сборной Норвегии
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд досрочно покинул тренировку сборной Норвегии из-за травмы. Об этом сообщает Sky Sports.
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд досрочно покинул тренировку сборной Норвегии из-за травмы. Об этом сообщает Sky Sports.
У 23-летнего футболиста возникли проблемы во время упражнений с мячом. Хромая он ушел с поля и не вернулся на занятие. Врач национальной команды Ола Санд сообщил, что повреждение Холанда не носит серьезного характера.
Сборная Норвегии на этой неделе проведет товарищеские матчи против Чехии (22 марта) и Словакии (26 марта). После перерыва на матчи сборных «Манчестер Сити» предстоит сыграть с «Арсеналом» в центральном матче 30-го тура АПЛ. Встреча пройдет 31 марта в Манчестере.
В нынешнем сезоне Холанд провел за «Манчестер Сити» 34 матча и забил 29 мячей. Из-за проблем со стопой норвежец пропустил 12 матчей «горожан» в декабре и январе.