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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
08:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Стало известно, сколько платят соперникам сборной России по футболу

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос, сколько заплатили сборным Камеруна, Сербии и Парагвая за участие в товарищеских матчах со сборной России. Об этом сообщает «Чемпионат».

Россия
Сербия
Парагвай
КамерунТоварищеские матчи: календарь
Источник: РИА "Новости"
Футбол

Товарищеские матчи 2024
21.03.2024, 20:00

Россия-Сербия-

«За приезд в Россию сборной Камеруна мы заплатили не 900 тыс. евро. Сколько? В два раза меньше плюс-минус. Сербии и Парагваю же мы заплатили ещё меньше — и тем и тем.

У всех сборных, кто к нам приезжает, большие расходы. Любая сборная — это 45−60 человек. Любая сборная летит сюда с дополнительными пересадками. Плюс возникают расходы по привозу игроков в место общего сбора с учетом всей специфики логистики. Так что цена вырастает.

Мы платим федерации, а они дальше решают все вопросы. Мы не оплачиваем перелеты дополнительно. Они могут доехать на телеге, дойти пешком — сэкономить. Но вряд ли эти уважаемые люди на такое пойдут», — сказал Митрофанов.

Во время мартовских сборов сборная России проведет два товарищеских матча в Москве. Сегодня, 21 марта, национальная команда сыграет с сербами, а 25 марта встретится с парагвайцами.

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