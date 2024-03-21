Стало известно, сколько платят соперникам сборной России по футболу

«За приезд в Россию сборной Камеруна мы заплатили не 900 тыс. евро. Сколько? В два раза меньше плюс-минус. Сербии и Парагваю же мы заплатили ещё меньше — и тем и тем.
У всех сборных, кто к нам приезжает, большие расходы. Любая сборная — это 45−60 человек. Любая сборная летит сюда с дополнительными пересадками. Плюс возникают расходы по привозу игроков в место общего сбора с учетом всей специфики логистики. Так что цена вырастает.
Мы платим федерации, а они дальше решают все вопросы. Мы не оплачиваем перелеты дополнительно. Они могут доехать на телеге, дойти пешком — сэкономить. Но вряд ли эти уважаемые люди на такое пойдут», — сказал Митрофанов.
Во время мартовских сборов сборная России проведет два товарищеских матча в Москве. Сегодня, 21 марта, национальная команда сыграет с сербами, а 25 марта встретится с парагвайцами.