Стало известно, сколько платят соперникам сборной России по футболу

«За приезд в Россию сборной Камеруна мы заплатили не 900 тыс. евро. Сколько? В два раза меньше плюс-минус. Сербии и Парагваю же мы заплатили ещё меньше — и тем и тем.



У всех сборных, кто к нам приезжает, большие расходы. Любая сборная — это 45−60 человек. Любая сборная летит сюда с дополнительными пересадками. Плюс возникают расходы по привозу игроков в место общего сбора с учетом всей специфики логистики. Так что цена вырастает.



Мы платим федерации, а они дальше решают все вопросы. Мы не оплачиваем перелеты дополнительно. Они могут доехать на телеге, дойти пешком — сэкономить. Но вряд ли эти уважаемые люди на такое пойдут», — сказал Митрофанов.