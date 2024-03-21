В РФС объяснили, почему Россия отказалась от перехода в Азию

«Если мы переходим в Азию, то не получаем автоматического допуска никуда. На нас два бана — от ФИФА и УЕФА. Просто у нас есть опция с Азией: перейти, выстраивать отношения с их конфедерацией. Национальные ассоциации АФК настроены к нам дружелюбно. С другой стороны, мы конкурент, который съест часть слотов в азиатской ЛЧ и в отборах на ЧМ.



Мы были максимально близки к Азии в декабре 2022 года. И это не было блефом. В Азии есть плюсы. В настоящий момент наши клубы не играют в международных клубных соревнованиях. В азиатской Лиге чемпионов они бы смогли играть. Для клубов это новый источник доходов, они больше не будут вариться в своем соку, и так далее. Это позитивная история. Плюс можно предлагать им нововведения. Не надо думать, что мы должны идти в Азию и учить играть людей в футбол. Они умеют и разбираются в нем прекрасно. Но мы остаемся в УЕФА, ведем с ними переговоры.



УЕФА — самая сильная и самая богатая конфедерация в мире. На ближайший цикл сумма к распределению доходов от Лиги чемпионов между клубами составляет 4,4 млрд евро. И когда мы вернемся к соревнованиям УЕФА, наши клубы тоже будут получать эти деньги. Да, мы упали в клубном рейтинге, но мы точно его восстановим. У нас страна с хорошим футбольным потенциалом, у нас все будет в этом плане нормально. Да и думаю, что мы вообще договоримся об изменении формата этого рейтинга для нас, потому что были искусственно лишены очков, которые были нашими. Мы восстановимся.



Мы продолжаем взаимодействие с УЕФА по остальным вопросам. Они инвестируют большие деньги в наш футбол. Да, это не те деньги, без которых мы не сможем прожить. Оставаться в УЕФА только ради них нет смысла. Но УЕФА в РФС ежегодно инвестирует сумму в три раза больше той, которую получает победитель азиатской Лиги чемпионов. Просто за то, что мы член УЕФА. Мы на очень неплохом счету», — сказал Митрофанов.