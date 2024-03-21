Генсек РФС: матч Россия — Камерун мог сорваться за два часа до начала

«Сейчас уже можно раскрыть, потому что все вопросы мы решили. Когда сейчас рассуждаем о проведении международного матча, обычный болельщик даже не задумывается, с какими проблемами мы сталкиваемся. Сейчас очень сложно организовывать платежи за рубеж. Чтобы деньги дошли до Камеруна, они должны пройти через Европу. И вот в какой-то момент в одном из европейских банков они были заблокированы и вовремя не дошли.



Почему заблокировали? В банке изменились правила внутреннего комплаенса. Накануне деньги еще ходили, а в день, когда оказались у них — нет. Мы сделали перевод за две недели до матча, но еще в день игры деньги до Камеруна не дошли. Конечно, мы получили определенное недовольство со стороны коллег, но смогли их убедить, что все будет хорошо. Деньги в итоге дошли через два дня. Нам пришлось провести ряд переговоров с подключением ФИФА в роли гаранта того, что РФС — добросовестная федерация. После гарантий от ФИФА вопрос о возможном срыве матча был снят. Поэтому проблемы могут поджидать повсюду», — сказал Митрофанов.