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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
15:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Генсек РФС: матч Россия — Камерун мог сорваться за два часа до начала

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о том, как едва не сорвался товарищеский матч сборной России против Камеруна (1:0) в октябре 2023 года. Об этом сообщает «Чемпионат».

Россия
КамерунТоварищеские матчи: календарь
Источник: БЕЛТА

«Сейчас уже можно раскрыть, потому что все вопросы мы решили. Когда сейчас рассуждаем о проведении международного матча, обычный болельщик даже не задумывается, с какими проблемами мы сталкиваемся. Сейчас очень сложно организовывать платежи за рубеж. Чтобы деньги дошли до Камеруна, они должны пройти через Европу. И вот в какой-то момент в одном из европейских банков они были заблокированы и вовремя не дошли.

Почему заблокировали? В банке изменились правила внутреннего комплаенса. Накануне деньги еще ходили, а в день, когда оказались у них — нет. Мы сделали перевод за две недели до матча, но еще в день игры деньги до Камеруна не дошли. Конечно, мы получили определенное недовольство со стороны коллег, но смогли их убедить, что все будет хорошо. Деньги в итоге дошли через два дня. Нам пришлось провести ряд переговоров с подключением ФИФА в роли гаранта того, что РФС — добросовестная федерация. После гарантий от ФИФА вопрос о возможном срыве матча был снят. Поэтому проблемы могут поджидать повсюду», — сказал Митрофанов.

Во время мартовских сборов сборная России проведет два товарищеских матча в Москве. Сегодня, 21 марта, национальная команда сыграет с сербами, а 25 марта встретится с парагвайцами.

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Генсек РФС: матч Россия — Камерун мог сорваться за два часа до начала
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