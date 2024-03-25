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10:41 (мск), источник: Sportmail.ru

США обыграли Мексику в финале Лиги наций КОНКАКАФ

Сборная США обыграла Мексику (2:0) в финальном матче Лиги наций КОНКАКАФ.

США
Мексика
Источник: Reuters

Матч проходил в Арлингтоне (штат Техас). На 45-й минуте матча счет дальним ударом открыл полузащитник Тайлер Адамс. На 63-й окончательный счет установил Джованни Рейна, удачно поймавший отскок в штрафной площади соперника. После матча он был признан лучшим игроком турнира.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сборная США выиграла Лигу наций КОНКАКАФ в третий раз подряд. Американцы выиграли все три розыгрыша турнира, который проводился также в 2021 и 2023 годах.

Кроме того, американцы не проигрывают Мексике на протяжении семи матчей подряд. Последний раз мексиканцы побеждали «звездно-полосатых» в официальном матче в июле 2019 года, когда обыграли их со счетом 1:0 в финале Золотого Кубка КОНКАКАФ.

В матче за бронзовые медали турнира сборная Ямайки одержала минимальную победу над национальной командой Панамы (1:0).

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