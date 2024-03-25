США обыграли Мексику в финале Лиги наций КОНКАКАФ

Матч проходил в Арлингтоне (штат Техас). На 45-й минуте матча счет дальним ударом открыл полузащитник Тайлер Адамс. На 63-й окончательный счет установил Джованни Рейна, удачно поймавший отскок в штрафной площади соперника. После матча он был признан лучшим игроком турнира.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=9769c71329b793af&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240890" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сборная США выиграла Лигу наций КОНКАКАФ в третий раз подряд. Американцы выиграли все три розыгрыша турнира, который проводился также в 2021 и 2023 годах.

Кроме того, американцы не проигрывают Мексике на протяжении семи матчей подряд. Последний раз мексиканцы побеждали «звездно-полосатых» в официальном матче в июле 2019 года, когда обыграли их со счетом 1:0 в финале Золотого Кубка КОНКАКАФ.