США обыграли Мексику в финале Лиги наций КОНКАКАФ
Сборная США обыграла Мексику (2:0) в финальном матче Лиги наций КОНКАКАФ.
Матч проходил в Арлингтоне (штат Техас). На 45-й минуте матча счет дальним ударом открыл полузащитник Тайлер Адамс. На 63-й окончательный счет установил Джованни Рейна, удачно поймавший отскок в штрафной площади соперника. После матча он был признан лучшим игроком турнира.
Сборная США выиграла Лигу наций КОНКАКАФ в третий раз подряд. Американцы выиграли все три розыгрыша турнира, который проводился также в 2021 и 2023 годах.
Кроме того, американцы не проигрывают Мексике на протяжении семи матчей подряд. Последний раз мексиканцы побеждали «звездно-полосатых» в официальном матче в июле 2019 года, когда обыграли их со счетом 1:0 в финале Золотого Кубка КОНКАКАФ.
В матче за бронзовые медали турнира сборная Ямайки одержала минимальную победу над национальной командой Панамы (1:0).