17-летний Эндрик забил за Бразилию в матчах с Англией и Испанией

У хозяев дублем с пенальти отметился Родри (12', 87"), еще один мяч с игры забил Дани Ольмо (36'). У бразильцев отличились Родриго (40'), Эндрик (50') и Лукас Пакета (90+7', с пенальти).

Будущий новичок мадридского «Реала» Эндрик забил свой второй мяч за сборную Бразилии. 17-летний нападающий появился на поле в перерыве и отличился уже через четыре минуты.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=88a04f51059f2883&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240918" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее Эндрик стал автором единственного забитого мяча в товарищеском матче с Англией (1:0), также забив после выхода на замену. Всего на счету юного игрока четыре матча за сборную Бразилии.