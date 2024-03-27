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09:35 (мск), источник: Sportmail.ru

17-летний Эндрик забил за Бразилию в матчах с Англией и Испанией

Сборная Бразилии сыграла вничью со сборной Испании (3:3) в товарищеском матче, который прошел в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Бразилия
ИспанияТоварищеские матчи: календарь
Источник: Reuters

У хозяев дублем с пенальти отметился Родри (12', 87"), еще один мяч с игры забил Дани Ольмо (36'). У бразильцев отличились Родриго (40'), Эндрик (50') и Лукас Пакета (90+7', с пенальти).

Будущий новичок мадридского «Реала» Эндрик забил свой второй мяч за сборную Бразилии. 17-летний нападающий появился на поле в перерыве и отличился уже через четыре минуты.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее Эндрик стал автором единственного забитого мяча в товарищеском матче с Англией (1:0), также забив после выхода на замену. Всего на счету юного игрока четыре матча за сборную Бразилии.

В декабре 2022 года Эндрик был приобретен мадридским «Реалом» у «Палмейраса» за 45 млн евро. Бразилец пополнит состав «королевского клуба» ближайшим летом, когда ему исполнится 18 лет. Эндрик провел за первую команду «Палмейраса» 66 матчей и забил 18 мячей.

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