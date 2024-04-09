Новый тренер «Ахмата» Адиев вернется к сборной Казахстана летом

«Я считаю, что Магомед Адиев выполнил те задачи, которые были поставлены перед ним федерацией, независимо от поражения в матче с греками. Нашей главной целью было создание лояльной футбольной аудитории в Казахстане, и мы успешно справились с этим. Мы заинтересованы в продолжении сотрудничества с Адиевым. В настоящее время у нас есть контракт до конца текущего года, что будет дальше — покажет время.



Магомед Адиев сейчас находится в отпуске, и по просьбе президента клуба помогает своему родному “Ахмату” из Грозного до 1 июня. Потом он возвращается в Казахстан и продолжит работать с национальной сборной», — приводит слова главы Казахстанской федерации футбола Адлета Барменкулова «РИА Новости Спорт».