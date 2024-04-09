Новый тренер «Ахмата» Адиев вернется к сборной Казахстана летом
В Федерации футбола Казахстана заявили, что возглавивший грозненский «Ахмат» Магомед Адиев вернется к работе в сборной 1 июня.
Адиев был назначен на пост главного тренера «Ахмата» 5 апреля. Отмечалось, что он будет совмещать работу в клубе и сборной Казахстана.
«Я считаю, что Магомед Адиев выполнил те задачи, которые были поставлены перед ним федерацией, независимо от поражения в матче с греками. Нашей главной целью было создание лояльной футбольной аудитории в Казахстане, и мы успешно справились с этим. Мы заинтересованы в продолжении сотрудничества с Адиевым. В настоящее время у нас есть контракт до конца текущего года, что будет дальше — покажет время.
Магомед Адиев сейчас находится в отпуске, и по просьбе президента клуба помогает своему родному “Ахмату” из Грозного до 1 июня. Потом он возвращается в Казахстан и продолжит работать с национальной сборной», — приводит слова главы Казахстанской федерации футбола Адлета Барменкулова «РИА Новости Спорт».
В 2022 году Адиев возглавил сборную Казахстана, которая под его руководством успешно выступала в отборочном турнире к Евро-2024. Команда Казахстана одержала в квалификации 6 побед и до последнего тура боролась за прямую путевку на чемпионат Европы. Казахи дважды обыграли сборные Сан-Марино и Северной Ирландии, а также победили дома полуфиналиста последнего Евро сборную Дании и в выездном матче — сборную Финляндии. В весенних матчах плей-офф пути C сборная Казахстана крупно уступила команде Греции и упустила возможность побороться за выход на континентальное первенство.