ФИФА разрешит проведение матчей европейских лиг за рубежом

В 2018 году американская промоутерская компания Relevent Sports попыталась организовать матч чемпионата Испании между «Барселоной» и «Жироной» в Майами, который мог стать первым в испанском первенстве, сыгранным за пределами страны. Данное решение вызвало беспокойство со стороны ФИФА, Федерации футбола США и Королевской испанской футбольной федерации, которые выступили против данного мероприятия. Позднее совет ФИФА заблокировал эту инициативу, заявив, что официальные игры национальных чемпионатов должны проводиться на территории соответствующей страны.

В том же 2018 году компания Relevent Sports, основанная владельцем клубом НФЛ «Майами Долфинс» Стивеном Россом, подала в суд на ФИФА и Федерацию футбола США. Спустя почти шесть лет стороны урегулировали спор во внесудебном порядке. Подробности соглашения не разглашаются, однако источники The Athletic ожидают, что перемирие носит временный характер, потому что в этом вопросе не может быть полумер — либо клубам разрешат проводить матчи в США, либо нет. Косвенно на судебную тяжбу могло повлиять решение Европейского суда в споре УЕФА с топовыми клубами, стоящими за проектом европейской Суперлиги. В декабре 2023 года суд Европейского союза признал незаконным запрет клубам на организацию собственного турнира. В пресс-релизе суда отмечалось, что решения высших руководящих организаций в мировом футболе противоречат европейскому законодательству.