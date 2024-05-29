Защитник «Ростова» Лангович вызван в сборную России
Андрей Лангович, которому 28 мая исполнился 21 год, никогда ранее не играл за взрослую национальную команду.
Андрей Лангович, которому 28 мая исполнился 21 год, никогда ранее не играл за взрослую национальную команду.
Как сообщает официальный сайт Российского футбольного союза, защитник «Ростова» Андрей Лангович получил вызов в сборную России на товарищеский матч с национальной командой Беларуси.
Лангович заменит в заявке национальной команды защитника «Спартака» Даниила Хлусевича, который пропустит сбор по медицинским причинам. В сезоне-2023/24 защитник провел 22 матча в Российской Премьер-лиги, в которых отметился 1 забитым мячом. Уроженец Ростова-на-Дону имеет опыт выступлений за юношеские и молодежную сборные России.
Учебно‑тренировочный сбор команды России начнется в Новогорске 1 июня. Товарищеская игра против сборной Белоруссии пройдет 7 июня в Минске и будет учитываться в рейтинге ФИФА.
Сборные и клубы из России отстранены от международных турниров с февраля 2022 года.