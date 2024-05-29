Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Олимпиакос П
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
26.05
Верона
Интер
Футбол. Зарубежный
26.05
Лацио
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
26.05
Фрозиноне
Удинезе
Футбол. Зарубежный
26.05
Эмполи
Рома
Футбол. Зарубежный
26.05
Севилья
Барселона
Все события
Футбол. Товарищеские матчи. Последние результаты
27.03
Аргентина
Коста-Рика
26.03
Испания
Бразилия
26.03
Франция
Чили
26.03
Египет
Хорватия
26.03
Шотландия
Северная Ирландия
26.03
Англия
Бельгия
26.03
Ирландия
Швейцария
26.03
Словения
Португалия
Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
12:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Защитник «Ростова» Лангович вызван в сборную России

Андрей Лангович, которому 28 мая исполнился 21 год, никогда ранее не играл за взрослую национальную команду.

Россия
Беларусь
Ростов
СпартакТоварищеские матчи: календарь
Источник: РИА "Новости"

Как сообщает официальный сайт Российского футбольного союза, защитник «Ростова» Андрей Лангович получил вызов в сборную России на товарищеский матч с национальной командой Беларуси.

Лангович заменит в заявке национальной команды защитника «Спартака» Даниила Хлусевича, который пропустит сбор по медицинским причинам. В сезоне-2023/24 защитник провел 22 матча в Российской Премьер-лиги, в которых отметился 1 забитым мячом. Уроженец Ростова-на-Дону имеет опыт выступлений за юношеские и молодежную сборные России.

Учебно‑тренировочный сбор команды России начнется в Новогорске 1 июня. Товарищеская игра против сборной Белоруссии пройдет 7 июня в Минске и будет учитываться в рейтинге ФИФА.

Сборные и клубы из России отстранены от международных турниров с февраля 2022 года.

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь