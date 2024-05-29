Защитник «Ростова» Лангович вызван в сборную России

Как сообщает официальный сайт Российского футбольного союза, защитник «Ростова» Андрей Лангович получил вызов в сборную России на товарищеский матч с национальной командой Беларуси.

Лангович заменит в заявке национальной команды защитника «Спартака» Даниила Хлусевича, который пропустит сбор по медицинским причинам. В сезоне-2023/24 защитник провел 22 матча в Российской Премьер-лиги, в которых отметился 1 забитым мячом. Уроженец Ростова-на-Дону имеет опыт выступлений за юношеские и молодежную сборные России.

Учебно‑тренировочный сбор команды России начнется в Новогорске 1 июня. Товарищеская игра против сборной Белоруссии пройдет 7 июня в Минске и будет учитываться в рейтинге ФИФА.