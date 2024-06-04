Женская сборная России по футболу уступила команде Уругвая

Матч прошел в Монтевидео и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяек поля. В составе сборной Уругвая забитыми мячами отметились Памела Гонсалес, она поразила ворота на 27-й минуте встречи и Белен Акиньо (48). У сборной России гол забила Ксения Долгова (10).

Сборная Уругвая занимает 69-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Российская команда располагается на 26-й строчке. Возглавляет рейтинг сборная Испании, которая является действующим чемпионом мира. Второе место занимает национальная команда Англии. На третьем месте располагается сборная Франции.

Женская сборная России под руководством Юрия Красножана проводит учебно-тренировочный сбор в Уругвае, который завершится 6 июня. 1 июня россиянки сыграли вничью с командой Уругвая, встреча завершилась со счетом 1:1.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.