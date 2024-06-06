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11:47 (мск), источник: Sportmail.ru

Хет-трик Нуньеса помог Уругваю разгромить Мексику

Сборная Уругвая разгромила команду Мексики (4:0) в товарищеском матче в рамках подготовки к Кубку Америки.

Уругвай
МексикаТоварищеские матчи: календарь
Источник: AP 2023

Встреча проходила в Денвере. Хет-триком отличился нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес (7', 44', 49'), еще один мяч забил нападающий «Манчестер Юнайтед» Факундо Пельистри (26').

В стартовом составе сборной Уругвая вышел защитник Лукас Оласа, который выступает за «Краснодар». Он был заменен на 85-й минуте после травмы. Мексиканский полузащитник «Динамо» Луис Чавес провел весь матч на скамейке запасных.

Дарвин Нуньес увеличил свой бомбардирский счет за национальную команду до 11 мячей. Примечательно, что 24-летний уругваец завершил клубный сезон в «Ливерпуле» с голевой засухой из десяти игр. Последний раз Нуньес забивал в начале апреля в домашнем матче АПЛ против «Шеффилда» (3:1).

Всего Нуньес провел в минувшем сезоне за «Ливерпуль» 54 матча, в которых забил 18 мячей и сделал 13 результативных передач.

Спарринг с Мексикой был заключительным товарищеским матчем для уругвайцев перед Кубком Америки, который пройдет в США с 20 июня по 14 июля. На групповом этапе Уругваю придется сыграть со страной-хозяйкой турнира, а также с Панамой и Боливией. Мексика в своей группе встретится с командами Эквадора, Венесуэлы и Ямайки.

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