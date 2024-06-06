Хет-трик Нуньеса помог Уругваю разгромить Мексику

Встреча проходила в Денвере. Хет-триком отличился нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес (7', 44', 49'), еще один мяч забил нападающий «Манчестер Юнайтед» Факундо Пельистри (26').

В стартовом составе сборной Уругвая вышел защитник Лукас Оласа, который выступает за «Краснодар». Он был заменен на 85-й минуте после травмы. Мексиканский полузащитник «Динамо» Луис Чавес провел весь матч на скамейке запасных.

Дарвин Нуньес увеличил свой бомбардирский счет за национальную команду до 11 мячей. Примечательно, что 24-летний уругваец завершил клубный сезон в «Ливерпуле» с голевой засухой из десяти игр. Последний раз Нуньес забивал в начале апреля в домашнем матче АПЛ против «Шеффилда» (3:1).

Всего Нуньес провел в минувшем сезоне за «Ливерпуль» 54 матча, в которых забил 18 мячей и сделал 13 результативных передач.