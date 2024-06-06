В РФС назвали идеальное количество матчей для сборной России
Глава РФС Александр Дюков назвал идеальное количество товарищеских матчей для сборной России за один календарный год. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Глава РФС Александр Дюков назвал идеальное количество товарищеских матчей для сборной России за один календарный год. Об этом сообщает «Матч ТВ».
«Если брать пять окон — десять матчей. В данное июньское окно у нас была возможность провести еще игру, но сезон был напряженный и драматичный. Поэтому приняли решение провести один матч», — сказал Дюков.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор сборная России проводит исключительно товарищеские матчи. В прошлом году национальная команда провела шесть таких матчей, в 2022 году — три.
В мае этого года команда Валерия Карпина в Москве разгромила сборную Сербии (4:0), которая в этом месяце сыграет на Евро-2024.
Как правило, календарь ФИФА предусматривает пять окон для проведения товарищеских матчей: в марте, июне, сентябре, октябре и ноябре.
В пятницу, 7 июня, сборная России проведет товарищеским матч со сборной Беларуси. Встреча пройдет в Минске на стадионе «Динамо».