В РФС назвали идеальное количество матчей для сборной России

«Если брать пять окон — десять матчей. В данное июньское окно у нас была возможность провести еще игру, но сезон был напряженный и драматичный. Поэтому приняли решение провести один матч», — сказал Дюков.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор сборная России проводит исключительно товарищеские матчи. В прошлом году национальная команда провела шесть таких матчей, в 2022 году — три.

В мае этого года команда Валерия Карпина в Москве разгромила сборную Сербии (4:0), которая в этом месяце сыграет на Евро-2024.

Как правило, календарь ФИФА предусматривает пять окон для проведения товарищеских матчей: в марте, июне, сентябре, октябре и ноябре.