Черчесов объяснил, почему предпочел Казахстан иностранному клубу

Станислав Черчесов заявил, что у него были предложения от зарубежных клубов, но он выбрал именно предложение Казахстанской федерации футбола.

«Нужно говорить на английском, немецком. Я уже говорил, что хотелось бы работать в русскоязычной атмосфере. Просто хочется взять паузу. Больше сил тратишь. Если по‑русски одним словом можно попасть точно в мозг, чтобы игрок понял, а там надо читать лекции. Много сил тратилось», — сказал 60-летний специалист в эфире «Матч ТВ».

Во время июньских товарищеских матчей против сборных Армении (7 июня) и Азербайджана (11 июня) сборной Казахстана будет руководить ассистент главного тренера Руслан Балтиев. Черчесов дебютирует во главе национальной команды Казахстана 6 сентября в домашнем матче Лиги наций против сборной Норвегии. Сборная Казахстана сыграет в этом турнире в группе B3 с командами Норвегии, Австрии и Словении.

Станислав Черчесов находился без работы с июля прошлого года, когда он был уволен из венгерского «Ференцвароша». C 2016 по 2021 год он возглавлял сборную России и вывел ее в четвертьфинал домашнего чемпионата мира. Также Черчесов занимал должность главного тренера в «Спартаке», «Жемчужине-Сочи», «Тереке», «Амкаре», московском «Динамо» и в варшавской «Легии».