Черчесов объяснил, почему предпочел Казахстан иностранному клубу
Бывший главный тренер сборной России рассказал, что у него были предложения из‑за рубежа, но он хотел работать именно в русскоязычной атмосфере.
Бывший главный тренер сборной России рассказал, что у него были предложения из‑за рубежа, но он хотел работать именно в русскоязычной атмосфере.
Станислав Черчесов заявил, что у него были предложения от зарубежных клубов, но он выбрал именно предложение Казахстанской федерации футбола.
«Нужно говорить на английском, немецком. Я уже говорил, что хотелось бы работать в русскоязычной атмосфере. Просто хочется взять паузу. Больше сил тратишь. Если по‑русски одним словом можно попасть точно в мозг, чтобы игрок понял, а там надо читать лекции. Много сил тратилось», — сказал 60-летний специалист в эфире «Матч ТВ».
Во время июньских товарищеских матчей против сборных Армении (7 июня) и Азербайджана (11 июня) сборной Казахстана будет руководить ассистент главного тренера Руслан Балтиев. Черчесов дебютирует во главе национальной команды Казахстана 6 сентября в домашнем матче Лиги наций против сборной Норвегии. Сборная Казахстана сыграет в этом турнире в группе B3 с командами Норвегии, Австрии и Словении.
Станислав Черчесов находился без работы с июля прошлого года, когда он был уволен из венгерского «Ференцвароша». C 2016 по 2021 год он возглавлял сборную России и вывел ее в четвертьфинал домашнего чемпионата мира. Также Черчесов занимал должность главного тренера в «Спартаке», «Жемчужине-Сочи», «Тереке», «Амкаре», московском «Динамо» и в варшавской «Легии».
Во время карьеры футболиста Станислав Саламович выступал на позиции вратаря за такие клубы как «Спартак» (Орджоникидзе), московские «Спартак» и «Локомотив», «Динамо» (Дрезден) и австрийский «Тироль». Черчесов играл за сборные СССР, СНГ и России, в общей сложности проведя за национальные команды 49 матчей.