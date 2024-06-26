Месси получил мышечное повреждение в матче Кубка Америки

Сборная Аргентины обыграла сборную Чили со счетом 1:0. Единственный гол в матче на 88-й минуте забил нападающий Лаутаро Мартинес.

После матча Месси сообщил, что получил небольшое мышечное повреждение в первом тайме.

«Что мне известно на данный момент? Нога меня немного беспокоила, но я смог доиграть. Надеюсь, ничего серьезного. Это было в начале первого тайма, мне стало тяжело. Мне было трудно свободно передвигаться из-за дискомфорта. Завтра я посмотрю, что с этим делать», — приводит слова 37-летнего нападающего TyC Sports.

Действующие обладатели Кубка Америки за два тура набрали шесть очков и досрочно вышли в четвертьфинал турнира. На втором месте в группе А находится сборная Канады с тремя очками, а команды Перу и Чили имеют по одному очку каждая.

В третьем туре аргентинцы сыграют со сборной Перу, а Канада встретится с национальной командой Чили.

Ранее сборная Бразилии в первом туре не смогла обыграть Коста-Рику. Встреча завершилась со счетом 0:0. В следующем туре бразильцам 29 июня предстоит встретиться с парагвайцами, а сборная Коста-Рики в тот же день сыграет с колумбийцами.

Кубок Америки проходит в США и завершится 14 июля.